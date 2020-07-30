Songül Öden ile Arman Bıçakçı'nın nikahına ünlü akını!

Şükran Ovalı duygularını "Aşkınıza, sevginize şahitlik ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum... Canım Sone'm...Ablalığın, dostluğun hediyedir bana... Canım Arman kocaman bir aile olduk artık:) Gözünüzden fışkıran sevginiz daim olsun! İki güzel kalp buluştu bir ömür aşkla geçsin, kocaman gülüşleriniz ilham olsun dilerim" sözleriyle dile getirdi.