Songül Öden ile Arman Bıçakçı'nın nikahına ünlü akını!
Ünlü oyuncu Songül Öden, 4 yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı ile 27 Temmuz'da aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Nikahın perde arkasında yaşanan keyifli anlar Şükran Ovalı, Hazal Kaya ve Esra Dermancıoğlu'nun günler sonra paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıktı.
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Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıyarken, Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu , Arman Bıçakçı’nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.
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Güzel oyuncu nikahında Barrus Landon marka gelinlik ve Gaios marka taç tercih etti.
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Songül Öden'in gelin makyajı Selen Karabulut, saçını Sedat Temur, styling'i ise Onur Gürbiz imzası taşıdı.
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Songül Öden ile Arman Bıçakçı'yı bu özel günlerinde yakın dostları da yalnız bırakmadı. Demet Evgar, çektiği fotoğrafı sosyal medya ehsabında paylaştı.
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Öden'in nikah şahitlerinden olan Esra Dermancıoğlu'nun, yakın dostuna sarılarak verdiği bu poz da sosyal medyada paylaşıldı.
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Nikaha katılanlar arasında Songül Öden'in meslektaşı ve yakın arkadaşı Şükran Ovalı da vardı. Ovalı, Ayşegül Karacan imzası taşıyan fotoğrafları "Söze gerek yok" notu ile paylaştı.
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Şükran Ovalı duygularını "Aşkınıza, sevginize şahitlik ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum... Canım Sone'm...Ablalığın, dostluğun hediyedir bana... Canım Arman kocaman bir aile olduk artık:) Gözünüzden fışkıran sevginiz daim olsun! İki güzel kalp buluştu bir ömür aşkla geçsin, kocaman gülüşleriniz ilham olsun dilerim" sözleriyle dile getirdi.
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Hazal Kaya nikahta tercih ettiği uzun lila elbisesi ile masal kahramanlarına benzetildi.