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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 07:00 | 

Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!

Songül Karlı, yeni yaşını menajer Kemal Aslan’ın Etiler’deki ofisinde kutladı.

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1SOSYAL MEDYAYA KOYDUM OLAY OLDU
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SOSYAL MEDYAYA KOYDUM OLAY OLDU

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için “Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu” dedi.

2Anne Allah aşkına yapma
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Anne Allah aşkına yapma!

Karlı, oğlunun da tepki gösterdiğini söyledi: “Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!” Sanatçı, sorular üzerine vücudunda estetik olmadığını da açıkladı: “Üç kere göğüslerimi küçülttüm. Hatta yine küçültmek istiyorum.” ◊ Behlül AYDIN

3Yine maskesiz
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Yine maskesiz

Berkay tepkilere rağmen maskesiz dolaşmaya devam ediyor.Şarkıcı önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Yine maske takmadığı görülen Berkay, bir yere yetişmesi gerektiğini söyleyerek koşar adım aracına bindi. Ünlü şarkıcı, 67 yaşındaki komşusunu dövdüğü haberleriyle gündemde olan Halil Sezai’yle ilgili soruya da “Ne olmuş Halil Sezai’ye? Haberim yok” diye karşılık verdi. ◊ Sayit DURMAZ

440 bin liralık spor
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40 bin liralık spor

Yoga eğitmenliğine geri döndüğünü duyuran işadamı Harun Tan, geçtiğimiz gün Arnavutköy’de objektife yansıdı. 4 bin 500 Euro (40 bin lira) değerindeki YT Tues bisikletiyle Bebek-Arnavutköy arasında dolaşan Tan, fotoğrafını çeken muhabirlerle selamlaştıktan sonra yoluna devam etti. ◊ Behlül AYDIN

5Çocuklar oyuna
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Çocuklar oyuna

Beşiktaş’ın yıldızı Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün çocuklarıyla Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.◊ Antrenman sonrası soluğu çocuklarının yanında alan yıldız futbolcu, onları AVM’nin oyun alanına götürdü. Hutchinson daha sonra çocuklarıyla alışveriş turuna çıkıp mağazaları dolaştı.

6Taci Bey’le dolaşıyoruz
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Taci Bey’le dolaşıyoruz

Milli futbolcu Semih Kaya, önceki gün Yeniköy’deki evinin önünde ‘Taci Bey’ adını verdiği köpeğini dolaştırırken görüntülendi. Kaya, “Taci Bey’i yürüyüşe çıkardım. Pandemi sürecini şimdilik ülkemde geçiriyorum. Umarım en kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz” dedi.

7Mutfak alışverişi
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Mutfak alışverişi

İbrahim Kutluay’la ilişki yaşayan Edvina Sponza, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Market çıkışı objektife yansıyan Sponza, pandemi döneminde mutfak alışverişini kendisinin yaptığını söyledi.

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