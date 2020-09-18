Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne!

Yine maskesiz Berkay tepkilere rağmen maskesiz dolaşmaya devam ediyor.Şarkıcı önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Yine maske takmadığı görülen Berkay, bir yere yetişmesi gerektiğini söyleyerek koşar adım aracına bindi. Ünlü şarkıcı, 67 yaşındaki komşusunu dövdüğü haberleriyle gündemde olan Halil Sezai’yle ilgili soruya da “Ne olmuş Halil Sezai’ye? Haberim yok” diye karşılık verdi. ◊ Sayit DURMAZ