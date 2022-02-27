Songül Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Songül Karlı İbo Show'da son hali ile büyüledi!

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi.Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı.



2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başladı. İlk programı Songül Karlı İle Cumartesi, Kanal 7 ekranında yayınlandı. Ardından çok sayıda programda sunucu koltuğunda oturdu.