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Songül Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Songül Karlı İbo Show'da son hali ile büyüledi!

#Songül Karlı#Songül Karlı Kimdir#Songül Karlı Şarkıları

Songül Karlı, son günlerde sosyal medya pozları ve estetik açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Bu hafta İbo Show'a konuk olan Songül Karlı, güzelliği ile izleyenleri büyülemeye hazırlanıyor. Peki, Songül Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Songül Karlı şarkıları ve hayatı...

1/3Songül Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli Songül Karlı İbo Showda son hali ile büyüledi

Sosyal medyada cesur pozları ile beğeni toplayan Songğl Karlı son hali merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show konukları arasında yer alan Songük Karlı izleyenler tarafından da araştırılmaya başladı. Peki, Songül Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Songül Karlı hakkında bilgiler...

2/3SONGÜL KARLI KİMDİR

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi.Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı.

2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başladı. İlk programı Songül Karlı İle Cumartesi, Kanal 7 ekranında yayınlandı. Ardından çok sayıda programda sunucu koltuğunda oturdu.

3/3Songül Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli Songül Karlı İbo Showda son hali ile büyüledi

Ayrıca birçok dizide de rol aldı. En son 2016'da Songül Karlı İle Evlilik Yolunda programını sunan Karlı, ara verdiği ekranlara Gelinim Mutfakta ile yeniden döndü. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bir haftalığına sunuculuğunu yaptı.

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