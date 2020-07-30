Songül Karlı: Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracağım

YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI * Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş.

* Bir adamın haydut hırsız olmaması… Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım bakın…

*Vallahi… billahi… tillahi… bende bir ekmeği yoktur. 5 sene evli kaldık, 3 senesi eve almadım. Bende bir ekmeği yoktur…

*15 kez kapıdan eşyalarını tekmeleyip attığımı biliyorum.