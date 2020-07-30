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Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 10:37,

Songül Karlı: Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracağım

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvuracağını söyledi.

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“Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez” diye isyan eden Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının “Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?” sorusuna “Müge Anlı’da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı” dedi. Karlı, eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.

2YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI
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YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI

* Ben o adamlarla ne yapmışım. Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş.
* Bir adamın haydut hırsız olmaması… Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım bakın…
*Vallahi… billahi… tillahi… bende bir ekmeği yoktur. 5 sene evli kaldık, 3 senesi eve almadım. Bende bir ekmeği yoktur…
*15 kez kapıdan eşyalarını tekmeleyip attığımı biliyorum.

3ASLA KARŞIMA ÇIKMASIN
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ASLA KARŞIMA ÇIKMASIN

* Ben 15 yaşından beri tesbih çekiyorum. Adamın tesbih çekmeme tahammülü yoktu.
*Metin Yüncü asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam, Allah alacak. Ben inanıyorum… Onun bende bir lirası yok.Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak?
*Benim hayatımda bir şey bitince resetlerim ve biter. En köy köy gezip konser verdim, kazandım. Benim hayatımda hiç bir adama ev, araba aldırdığım olmadı…

4EVİME HACİZ GELMİŞ
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EVİME HACİZ GELMİŞ

*Giderken beni sıfırlayarak gitti. Benim hala evimde masam yok. Adam benim arabamı satmış, gitmiş. Evime kaç kez haciz geldi?Beni kandırdığı isim kullanarak aldığı paralar var… Bakan dedi, MİT dedi, o dedi, bu dedi… Ben bakan diye baldızının kocasıyla konuşuyormuşum meğerse…

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