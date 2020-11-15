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Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 13:09 | 

Soner Sarıkabadayı'dan eşine 500 bin TL’lik doğum hediyesi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo 5 yıl önce tanışmıştı. Camelo’yu ‘Tarifi Zor’ şarkısının klibinde oynatan Sarıkabadayı kraliçeye aşık olmuştu.

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5 yıldır birlikte olan çift, 3 Ekim’de nikah masasına oturdu. Oğulları Hasan Matias 7 Ekim’de dünyaya geldi. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı eşine de art arda jestler yaptı.

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Lopez’e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL’lik otomobili hediye etti. Evlilik teklifini 100 bin TL’lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı “Eşimin bir dediğini iki etmem” diyor.

3Eşini böyle anlattı
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Eşini böyle anlattı

Arayı açmadan ailesini büyütmeyi hedefleyen Soner Sarıkabadayı “Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde ‘işte o’ dedim.

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Eşim öyle pozitif, huzurlu ve samimi bir enerjiye sahip ki, bayılıyorum. Üstelik gösteriş, lüks peşinde değil. Ama isterse önüne dünyaları sermeye hazırım. Pandemi geçsin harika bir düğün yapacağız” diyor.

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