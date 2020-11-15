Soner Sarıkabadayı'dan eşine 500 bin TL’lik doğum hediyesi

5 yıldır birlikte olan çift, 3 Ekim’de nikah masasına oturdu. Oğulları Hasan Matias 7 Ekim’de dünyaya geldi. Oğluna şarkılar besteleyen pop yıldızı eşine de art arda jestler yaptı.
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Lopez’e doğum hediyesi olarak uzun zamandır beğendiği 500 bin TL’lik otomobili hediye etti. Evlilik teklifini 100 bin TL’lik bir yüzükle yapan Sarıkabadayı “Eşimin bir dediğini iki etmem” diyor.
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Eşini böyle anlattı
Arayı açmadan ailesini büyütmeyi hedefleyen Soner Sarıkabadayı “Yıllardır beni gerçekten sevecek birini arıyordum. Madelein ile göz göze geldiğimizde ‘işte o’ dedim.
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Eşim öyle pozitif, huzurlu ve samimi bir enerjiye sahip ki, bayılıyorum. Üstelik gösteriş, lüks peşinde değil. Ama isterse önüne dünyaları sermeye hazırım. Pandemi geçsin harika bir düğün yapacağız” diyor.