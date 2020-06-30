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Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 07:00,

Soner Sarıkabadayı baba oluyor

Soner Sarıkabadayı’nın Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez’in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ünlü şarkıcı, müjdeli haber sonrası sevgilisiyle 15 gün içinde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Soner Sarıkabadayı, 2 yıl önce aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı güzel Madelein Camelo Lopez’e geçtiğimiz Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi etmişti.

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Koronavirüs salgını nedeniyle düğün gününü erteleyen ikili, 15 gün içinde evlenme kararı aldı.Çiftin bu kararı almasındaki en büyük etkenin Lopez’in 5 aylık hamile olmasından kaynaklandığı öğrenildi.

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Baba olacağı haberinden sonra Sarıkabadayı, büyük bir sevinç yaşadı. Ünlü şarkıcı, bebeği için evinde de değişikliğe gitti.

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Doğayla iç içe yaşama kararı alan çift, Zekeriyaköy’de bir villa kiraladı. Önümüzdeki günlerde sevgilisinin ailesini İstanbul’a getirecek olan Sarıkabadayı, nikahı da yeni kiraladığı bu villada yapacak.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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