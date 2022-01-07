Soner Arıca kimdir, kaç yaşında, nereli? Soner Arıca şarkıları ve son hali

SONER ARICA KİMDİR?

Soner Arıca 5 Şubat 1966 yılında doğmuştur. Soner Arıca, aslen Fatsa, Orduludur. 7 çocuklu bir ailenin son üyesi olarak dünyaya gelen Soner Arıca, ilkokulu Fatsa'da, Sakarya ve Dumlupınar İlkokullarında okudu. Ortaöğrenimini Fatsa Ortaokulunda tamamladıktan sonra Şişli Kolejinde lise eğitimini yapmak üzere İstanbul'a geldi. Lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazandı. Aynı zamanda, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın ve oyuncu Levent İnanır'ın kardeşi ve Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğenidir. 1986 yılında profesyonel mankenlik hayatına başladı. 5 yıl mankenlik yaptı. Mankenlik yaparken, bir reklam ajansında casting sorumlusu ve prodüksiyon asistanı olarak görev aldı. Müzik hayatına atıldığı 1992 yılında mankenlik mesleğini tamamen bıraktı.



İlk albümü "Bir Umut", 1992 yılında çıktı. 2002 yılında Bursa'da özel bir tiyatroda Love Story'nin başrolünde oynadı ve bu ilk tiyatro deneyiminde çok başarılı oldu. 2008 yılında Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Çılgın Yenge, 2009 yılında yine Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Üvey Karım ve 2011 yılında Adım Tiyatro'da Kanlı Nigar oyunlarıyla tekrar tiyatro sahnesine çıktı. 2005 yılında uzun zamandır üzerinde çalıştığı romanı "Belki de Hiç Unutmadım" yayınlandı.