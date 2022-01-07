Soner Arıca kimdir, kaç yaşında, nereli? Soner Arıca şarkıları ve son hali
90'lı yılların popüler isimlerinden ünlü şarkıcı Soner Arıca yıllara meydan okuyor. Seksenli yılların ikinci yarısında manken olarak şöhret basamaklarını tırmanan Soner Arıca, ardından çıkardığı ilk albüm sonrasında Türk pop müziğine önemli eserler vermiştir. Katıldığı 2.Sayfa programında görünümüyle dikkat çeken Soner Arıca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Soner Arıca şarkıları ve son hali...
Türk pop müziğine önemli eserler vermiş olan Soner Arıca, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda yer aldı. 2. Sayfa programına konuk olan sanatçıyı gören hayranları inanamadı. Fit görünümünden hiçbir şey kaybetmeyen Soner Arıca'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki, Soner Arıca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Soner Arıca şarkıları ve hayatı...
SONER ARICA KİMDİR?
Soner Arıca 5 Şubat 1966 yılında doğmuştur. Soner Arıca, aslen Fatsa, Orduludur. 7 çocuklu bir ailenin son üyesi olarak dünyaya gelen Soner Arıca, ilkokulu Fatsa'da, Sakarya ve Dumlupınar İlkokullarında okudu. Ortaöğrenimini Fatsa Ortaokulunda tamamladıktan sonra Şişli Kolejinde lise eğitimini yapmak üzere İstanbul'a geldi. Lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazandı. Aynı zamanda, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın ve oyuncu Levent İnanır'ın kardeşi ve Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğenidir. 1986 yılında profesyonel mankenlik hayatına başladı. 5 yıl mankenlik yaptı. Mankenlik yaparken, bir reklam ajansında casting sorumlusu ve prodüksiyon asistanı olarak görev aldı. Müzik hayatına atıldığı 1992 yılında mankenlik mesleğini tamamen bıraktı.
İlk albümü "Bir Umut", 1992 yılında çıktı. 2002 yılında Bursa'da özel bir tiyatroda Love Story'nin başrolünde oynadı ve bu ilk tiyatro deneyiminde çok başarılı oldu. 2008 yılında Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Çılgın Yenge, 2009 yılında yine Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Üvey Karım ve 2011 yılında Adım Tiyatro'da Kanlı Nigar oyunlarıyla tekrar tiyatro sahnesine çıktı. 2005 yılında uzun zamandır üzerinde çalıştığı romanı "Belki de Hiç Unutmadım" yayınlandı.
İlk albümü "Bir Umut", 1992 yılında çıktı. 2002 yılında Bursa'da özel bir tiyatroda Love Story'nin başrolünde oynadı ve bu ilk tiyatro deneyiminde çok başarılı oldu. 2008 yılında Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Çılgın Yenge, 2009 yılında yine Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Üvey Karım ve 2011 yılında Adım Tiyatro'da Kanlı Nigar oyunlarıyla tekrar tiyatro sahnesine çıktı. 2005 yılında uzun zamandır üzerinde çalıştığı romanı "Belki de Hiç Unutmadım" yayınlandı.
SONER ARICA ŞARKILARI
1992 Bir Umut
1994 En Güzel Serüven
1995 Yaşıyorum
1996 Yalvarma (Single)
1997 Herşey Yolunda
1998 Sen Mutlu Ol (Single)
1999 Şarkılar Var
2000 Remix (Single)
2001 Kusursuz Aşk
2002 Remix
2003 Aşkla Oldu
2004 Hatıram Olsun
2005 Benim Adım Aşk
2006 Remixes / ...Bu Yaz Biz
2006 Dance Remix (Single)
2007 Seni Seviyorum (Single)
2008 Sallan (Single)
2010 Yarın Her Şey Değişebilir
2011 Soner Arıca & Yeliz - Ödül & Neredeydin (Single)
2012 Şarkılar Aşk'ı Söyler
2013 Başka İklimin Çiçekleri
2014 İyisi Geliyor
2015 Yapboz
2016 Saklı
1994 En Güzel Serüven
1995 Yaşıyorum
1996 Yalvarma (Single)
1997 Herşey Yolunda
1998 Sen Mutlu Ol (Single)
1999 Şarkılar Var
2000 Remix (Single)
2001 Kusursuz Aşk
2002 Remix
2003 Aşkla Oldu
2004 Hatıram Olsun
2005 Benim Adım Aşk
2006 Remixes / ...Bu Yaz Biz
2006 Dance Remix (Single)
2007 Seni Seviyorum (Single)
2008 Sallan (Single)
2010 Yarın Her Şey Değişebilir
2011 Soner Arıca & Yeliz - Ödül & Neredeydin (Single)
2012 Şarkılar Aşk'ı Söyler
2013 Başka İklimin Çiçekleri
2014 İyisi Geliyor
2015 Yapboz
2016 Saklı