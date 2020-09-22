2020 Sonbahar dönümü mesajlarla hatırlatılıyor- Sonbaharla ilgili romantik, hüzünlü ve resimli mesajlar
Bu yıl sonbahar dönümü çarşamba gününe denk geliyor. 2020 Sonbahar dönümü mesajlarla ve ünlü şairin şiirleriyle hatırlatılıyor. Birçoğumuzun hazan-hüzün mevsimi olarak gördüğü sonbahar, tarih boyunca edebiyatçı ve şairlerin ilham kaynağı olan bir ay. Sonbaharın gelişinin hissettirdiği duyguları dile getirmek isteyenler, kalplerinden geçenleri en güzel şekilde aktarabilecekleri mesajları araştırıyor. İşte sonbaharla ilgili romantik, hüzünlü ve resimli mesajlar...
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1
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Sonbahar, kış mevsiminin habercisi, insanın içini ısıtan yaz günlerine veda hazırlığıdır. Sonbahar, kısalan günler, sararan yapraklar, yağan yağmurlar ve esen serin rüzgarlar demek. Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. Ağaçlardaki, çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur. Doğanın inzivaya çekildiği sonbahar hepimize garip bir hüzün verir. İşte sonbaharın hissettirdiği duyguları anlatabilecek en güzel sözler…
2
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“Itır saksısında artan koku, denizlerde uğultular ve işte dolgun bulutları ve akıllı toprağıyla sonbahar. "
“Umuda atılan ip gittikçe gerilince, baharda yeni açan yaprağa tutundum solacağım sonbaharda..”
“Kaç sonbahar yaprağı eder yalnızlığın şimdi? Ya da kaç şiir... Sonbahardı...Seninle geçiyorduk o yoldan; Topraklardan, havadan bir hüzün taşıyordu. Bize yaklaşıyordu.”
“Ama bizim sığınağımız sonbahardı. Cam önleriydi sokağa bakan.”
5
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"Bu geç vakit bu sonbahar gecesinde kelimelerinle doluyum; zaman gibi, madde gibi ebedî.."
“Bir sonbahar sabahında, Mavisi azalmış gökyüzü altında, Havası serin , hüznü derin, Güz aylarından bir güne daha doğdu güneş. Yaşanacak üç vakit var önümüzde. Sabahtan akşama , akşamdan geceye Akıp giden zamanın içinde Gün yenilendi ,umutlar tazelendi yine.”“Ne çok benziyor insan ömrüne; mevsim sonbahar, vakit ikindi...”