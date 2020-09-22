Gündem Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 09:20 | 22 Eylül 2020 - 09:20

2020 Sonbahar dönümü mesajlarla hatırlatılıyor- Sonbaharla ilgili romantik, hüzünlü ve resimli mesajlar

Bu yıl sonbahar dönümü çarşamba gününe denk geliyor. 2020 Sonbahar dönümü mesajlarla ve ünlü şairin şiirleriyle hatırlatılıyor. Birçoğumuzun hazan-hüzün mevsimi olarak gördüğü sonbahar, tarih boyunca edebiyatçı ve şairlerin ilham kaynağı olan bir ay. Sonbaharın gelişinin hissettirdiği duyguları dile getirmek isteyenler, kalplerinden geçenleri en güzel şekilde aktarabilecekleri mesajları araştırıyor. İşte sonbaharla ilgili romantik, hüzünlü ve resimli mesajlar...