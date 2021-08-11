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Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 - 17:57 | 

Sonbahar sözleri 2021 - En güzel resimli, kısa, anlamlı, romantik ve duygusal sonbahar sözleri

En güzel mevsimlerden biri sonbahar... Hüznü çağrıştırmasının yanı sıra ilham kaynağı da oluyor. Bu mevsimin hissettirdiği duygu ve düşünleri sonbahar sözleriyle ifade edebilirsiniz. İşte en güzel resimli, kısa, anlamlı, romantik ve duygusal sonbahar sözleri...

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1

Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz sonbaharla ilgili anlamlı ve güzel sözleri derledik. İşte en güzelanlamlı, romantik ve duygusal sonbahar sözleri...

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2

Mevsim sonbahar olsa da yüzünden tebessüm eksik olmasın.

3

Seversem eğer sonbaharda severim, sevginin sıcaklığı en güzel o zamanda hissedilir.

4

Sen gidersen ansızın sonbahar olurum, yağmurlar dökülür yanaklarıma.

5

Bu geç vakit bu sonbahar gecesinde kelimelerinle doluyum; zaman gibi, madde gibi ebedî...

6

Bir mevsim gibi gel bana. Senden sonra ne hazan kalsın, ne yaprak dökümü...

7

En sevdiğim mevsime geldik... Yapraklar sararacak, gök gürültülü yağmurlar yağacak. Sonbahar, hüzündür; hüzün ise, ben demektir. (Özdemir Asaf)

8

Her şeyin nedenini sorgularken mevsimlerin güzelliğini kaçırıyoruz. Yapraklar neden sarardı? demek yerine yapraklar sararınca ne güzel oluyor desek ya…

9

Umuda atılan ip gittikçe gerilince, baharda yeni açan yaprağa tutundum solacağım sonbaharda.

10

Bilseydim sonbaharda yağan yağmurlar değil benim gözyaşlarım olacağını, senden ne olursa olsun ayrılmazdım.

11

Ama bizim sığınağımız sonbahardı. Cam önleriydi sokağa bakan.

12

Sonbaharda gelen rüzgarlar sevgiyi bize getirir.

13

Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan... Bahaneydi sonbahar. (Necip Fazıl Kısakürek)

14

Her ayrılık bir sonbahar aslında, hangi mevsimde olursan ol kalbini üşütür.

15

Özlemek sonbahara benzer, insanlar özler ama içinden serin rüzgarlar eser.

16

Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım. (Cemal Süreya)

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