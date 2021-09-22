Sonbahar 2021 doodle oldu! 22 Eylül sonbahar dönümü nedir? İşte sonbahar mevsiminin özellikleri
Sonbahar mevsimi, arama motoru devi Google tarafından doodle oldu. Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtan Google, sonbahar renklerini ana sayfasına taşıdı. Doodle tasarımında 22 Eylül 'sonbahar mevsimi' etiketi ile başta sonbahar dönümü olmak üzere sonbahar ile ilgili içerikler tek bir sayfada kullanıcılara sunuluyor. Güz, hazan ve bağ bozumu isimleriyle anılan sonbahar mevsiminde Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsıyor. Peki, sonbahar dönümü nedir? İşte sonbaharın özellikleri hakkında bilgiler.
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Sonbahar dönümünün özellikleri Google'ın hazırladığı doodle tasarımı ile gündeme geldi. Google, her özel günde olduğu gibi sonbahar mevsiminin gelişini özel doodle tasarımı ile kullanıcılarına hatırlattı. Turuncu, sarı ve kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu yaprak ve kirpinin yer aldığı doodle sayfasındaki sonbahar 2021'e tıklandığı zaman bu mevsimle ilgili yayınlanan haberlere erişim imkanı sunuldu. Sonbahar Ekinoksu 23 Eylül’de başlar ve gece ve gündüz eşit olur.
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SONBAHAR NE ZAMAN BAŞLAR?
Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.
Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.
Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.
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SONBAHAR GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?
23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
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Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir .Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.
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Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.
Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.