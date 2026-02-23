×
Son yılların en sert kışı yaşandı: Bu ilçeye ulaşmak için kar koridorunu geçiyorlar!

Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 12:32

Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal Sualtı Mahallesi'nde yaşayanlar, çığ nedeniyle metrelerce kar yığının bulunduğu bölgede açılan "kar koridoru"ndan geçerek ilçeye ulaşabiliyor.