Son yılların en sert kışı yaşandı: Bu ilçeye ulaşmak için kar koridorunu geçiyorlar!

"YOLUMUZUN DEĞİŞTİRİLMESİ LAZIM"

Yeni bir yola ihtiyaçlarının olduğu ifade eden Murat Koç da "Bizim için kış demek çile, zorluk demek. Yılın 6 ayını zorluklarla geçiriyoruz. Kar ve fırtına nedeniyle bazen bir ay dışarı çıkamıyoruz. Çığ noktalarında metrelerce kar var. Erzakımızı atlarla taşıyoruz." dedi.

Naci Teker ise "Hepimiz çiftçilikle uğraşıyoruz, hayvan besliyoruz. Yolumuzun değiştirilmesi lazım. Korkarak ilçe merkezine gidiyoruz. Her yerde metrelerce kar bulunuyor. Ekipler sürekli yolu açıyor ama her seferinde kapanıyor. Ulaşım çok zor." diye konuştu.