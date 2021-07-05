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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 14:51 | 

Son yıllarda böylesi görülmedi! Meteoroloji uzmanı yarına dikkat çekti

İstanbul'da bazı ilçelerde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü yağış sırasında yollarda su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu yaşandı. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar ise, 'Vadesinin oldukça kısa ve tutarlılığının yüksek olması beklenen sağanak yağışın Salı 03:00 ile Çarşamba 03:00 arası şiddetli hava olayı tahmin ideksindeki görünümü. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce risk içeriyor. Son yıllarda bu günlerde nadir olarak görülen cinsten.' açıklamasında bulundu.

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