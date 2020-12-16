Son Yaz dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte ilk tanıtımı yayınlanan Son Yaz dizisi...
Son Yaz dizisinin oyuncuları ve konusuna dair detaylar belli oldu. Ege’nin renkleri ve havasını evlerimize taşıyarak içimizi ısıtan Son Yaz'ın merak uyandıran konusu ve güçlü kadrosu ile sosyal medyada büyük ilgi gördü, hakkında çok konuşuldu. Peki, Son Yaz dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Son Yaz dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...
Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı “Son Yaz”ın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.
2