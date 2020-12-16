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GeriTelevizyon Son Yaz dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte ilk tanıtımı yayınlanan Son Yaz dizisi...
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Televizyon
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 09:59 | 

Son Yaz dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte ilk tanıtımı yayınlanan Son Yaz dizisi...

Son Yaz dizisinin oyuncuları ve konusuna dair detaylar belli oldu. Ege’nin renkleri ve havasını evlerimize taşıyarak içimizi ısıtan Son Yaz'ın merak uyandıran konusu ve güçlü kadrosu ile sosyal medyada büyük ilgi gördü, hakkında çok konuşuldu. Peki, Son Yaz dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Son Yaz dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

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Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı “Son Yaz”ın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ!

‘Son Yaz’ın başrolleri paylaşan Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’a; Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

3DİZİNİN KONUSU
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DİZİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…

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Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

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