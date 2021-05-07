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Televizyon
Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 10:03 | 

Son Yaz bu akşam yok mu, yayın akışında neden yok? İşte Son Yaz yeni bölüm açıklaması

Son Yaz dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Cuma günleri yayınlanan Son Yaz dizisinin yayın akışında yer almaması zoru işaretlerine neden oldu. Son Yaz bu akşam yok mu, yayın akışında neden yok? İşte Son Yaz dizisinin yeni bölümü için yapılan açıklama...

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Fox Tv'de yayınlanan Son Yaz dizisinin ekran macerasında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışından çıkarılan Son Yaz dizisiyle ilgili olarak "Son Yaz dizisi bitti mi, neden yok?" soruları gündeme geldi. Son Yaz'ın yeni bölümüyle ilgili sosyal medyadan yanıt geldi.

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Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünün 7 Mayıs Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelmesi bekleniyordu. Fox TV'de ekranlara gelen Son Yaz'ın 19. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Fox TV'nin yayın akışında ise Son Yaz dizisi yerine Kafalar Karışık isimli Türk filmi yayınlanacak

3Son Yaz neden yok

Son Yaz neden yok?

Son Yaz’ın sosyal medya hesaplarından şu mesaj paylaşıldı: “Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”

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