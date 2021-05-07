Son Yaz bu akşam yok mu, yayın akışında neden yok? İşte Son Yaz yeni bölüm açıklaması

Fox Tv'de yayınlanan Son Yaz dizisinin ekran macerasında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışından çıkarılan Son Yaz dizisiyle ilgili olarak "Son Yaz dizisi bitti mi, neden yok?" soruları gündeme geldi. Son Yaz'ın yeni bölümüyle ilgili sosyal medyadan yanıt geldi.