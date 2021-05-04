Son teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyanet'in verdiği tarih

Ramazan ayında yatsı ezanı okunduktan sonra kılınan teravih namazının 2021'de son olarak ne zaman kılınacağı merak konusu oluyor. Oruçlarını açtıktan sonra teravih namazını idrak etmek isteyen vatandaşlar, bu sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...