Son teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyanet'in verdiği tarih
Ramazan ayının ortalarına sonlarına ilerlediğimiz günlerde, mübarek ayın en önemli ibadetlerinden olan teravih namazı da vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak bu yıl teravihin ne zaman kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgileri araştırıyor. Peki, son teravih namazı ne zaman kılınacak?
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Ramazan ayında yatsı ezanı okunduktan sonra kılınan teravih namazının 2021'de son olarak ne zaman kılınacağı merak konusu oluyor. Oruçlarını açtıktan sonra teravih namazını idrak etmek isteyen vatandaşlar, bu sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.
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Bu yıl son teravih namazı 11 Mayıs günü yatsı namazının ardından eda edilecek.