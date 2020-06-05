Son model Tesla otomobilin kazası interneti kasıp kavuruyor

Ancak o sırada arkada yakın takip mesafesinde olan bir aracı da hesaba katabiliyorlar mı? Ya da çarpışma alanından uzaklaşmak için manevra yaptıklarında, ilgili algoritmalar anlık saha analizini yeniden yapabiliyorlar mı? Sürücüsüz otomobiller, daha pek çok tartışmaya sebebiyet verecek gibi görünüyor.