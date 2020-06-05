Son model Tesla otomobilin kazası interneti kasıp kavuruyor
Sürücüsüz otomobil çalışmalarının hız kazandığı günümüzde bu alanda çalışmalarını sürdüren Tesla'nın başını ağrıtacak bir kaza meydana geldi. Göz göre göre yolun üzerinde devrilmiş araca çarpan ve oto pilot konumunda olan Tesla, nasıl kazaya karıştı?
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Dünyanın konuştuğu bu kaza Tayvan'da meydana geldi ve kaza görüntüleri geçtiğimiz günlerde internete servis edildi. Kırmızı dairenin içindeki araca dikkat edin...
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Yerde yatan kamyona aldırış etmeden üstüne üstüne giden Tesla sürücüsü, büyük bir hızla kamyona çarptı ve ortaya bu görüntüler çıktı. Peki işin aslı ne?
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TechInside'ın haberine göre Tesla Model 3 otopilot modunda büyük bir kazaya karıştı. Bu kazada Tesla Model 3’ün devrilmiş bir kamyonu ayırt edememesi, büyük bir tepki topladı.
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Tesla, oto pilot moduyla dönem dönem yoğun eleştiriler alabiliyor. Bu eleştirilerin ana nedeni ise Telsa model araçların oto pilot modundayken karıştığı kazalar oluyor.
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Tesla, yaptığı açıklamalarda otopilot modunun tamamen otonom sürüş anlamına gelmediğini, ihtiyaç durumunda kullanıcıların direksiyon kontrolüne sahip olmaları gerektiğini belirtiyor.
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Ancak oto pilot isminin de verdiği güvenle, sürücüler oto pilot modunda kontrolü tamamen bırakabiliyor.
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Meydana gelen kazada ise sürücünün son anda frene bastığı ancak bunun durmak için yeterli olmadığı tespit edildi. Kaza anında Tesla aracın oto pilot konumunda olduğu kesinlik kazandı.
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Bu kazayla birlikte otopilot modunun güvenilirliği de tekrar gündeme geldi. Ayrıca kaza sırasında hava yastıklarının da açılmamış olması, Tesla’nın yoğun eleştiriler almasına neden oldu.
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Yazılımsal yetersizliklere bağlı olarak bu tip araçlarla kazalar gerçekleşebildiği gibi, donanımsal etkenlerin de burada yol oynadığı görülüyor. Örneğin: Tesla otomobillerde otonom sürüş özelliğinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında, sensörlerin kirli olması geliyor.
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Temiz tutulmayan bir araçta sensör ya da kameraların daha fazla kör nokta yaratacağı ya da aslında var olmayan engellere karşı yanlış hesaplamalar yaparak karar verebileceği biliniyor.
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Diğer bir konu ise trafikte yaşanan anlık değişimler. Yolda o an oluşan çukurlar, kazalar, kapatılan yollar ve geçici güzergâh değişimleri sorun olabilir. Bu tip değişiklikler bir şekilde otonom araçlara nakledilemediğinden, yolculuğun devam etmesi imkânsız hâle geliyor.
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Elbette sürücüsüz otomobillerin kurallara uymakta insana kıyasla çok daha kusursuz olması, aslında kaza riskini de maalesef beraberinde getiriyor.
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Takip mesafesini koruyan otonom araçlar, sağdan veya soldan önlerine girecek araçlara karşı elbette frenleme ile cevap verebiliyorlar.
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Ancak o sırada arkada yakın takip mesafesinde olan bir aracı da hesaba katabiliyorlar mı? Ya da çarpışma alanından uzaklaşmak için manevra yaptıklarında, ilgili algoritmalar anlık saha analizini yeniden yapabiliyorlar mı? Sürücüsüz otomobiller, daha pek çok tartışmaya sebebiyet verecek gibi görünüyor.