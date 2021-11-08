Son günlerin en çok konuşulan konusu! Sürücüleri bekleyen tehlike... Buna dikkat

Çünkü scooterlara yönelik tüm bu düzenlemeler yapılırken maalesef işin sigorta boyutu ya atlandı ya da unutuldu. Atlandığı için de bugün scooterların karıştığı veya neden olduğu trafik kazalarında hem sürücüyü hem de üçüncü kişileri koruyan bir sigorta sistemi yok ama diğer araçların trafik ve kasko sigortası var.