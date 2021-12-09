Son günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detay!
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan erken emeklilikten, 3600 ek göstergeye kadar köşesine gelen ve herkesin merak ettiği soruları yanıtladı.
EYT ÇIKARSA YARARLANIRSINIZ
Soru: 2.5.1996 SGK girişim var. 1978 doğumluyum ve 7.777 ödenmiş prim günüm var. EYT yasası çıkarılırsa beni nasıl etkiler? Onu E.
Çalışma yılınız ve prim gün sayınız emeklilik için yetiyor ancak yaşınız emeklilik için yeterli değil. Bu nedenle de emeklilikte yaşa takılıyorsunuz. Eğer EYT ile ilgili bir düzenleme çıkarsa bundan yararlanırsınız.
Cevap: 3600 ek gösterge konusu gündemde ancak kesinleşmiş bir durum yok. Önümüzdeki yılın başında gündeme gelecek ve 3600 ek gösterge hakkı tanınacak.
Kesinleşen bir durum olmamasına karşın emekli maaşınızda 120-140 lira arasında bir artış yaratacaktır.
Cevap: Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik imkanı var, kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için eşinizinin çalışıyor olması lazım.
EMEKLİLER DE KIDEM TAZMİNATI ALIR
Soru: Emekli olan bir işçi tekrar işe girer ve 10 yıl çalışırsa, emekli olmayan bir işçi gibi kıdem tazminatı hakkı kazanır mı? Serap Ş.
EMEKLİ MAAŞINIZDA DÜŞME OLMAZ
Soru: Doğum tarihim 1975. 1.1.1991 sigorta girişli, 8596 prim günüm bulunuyor. 4.11.2021 tarihinde iş akdime son verildi. Brüt maaş olarak son yılım 15 bin civarında. Emekli olduğumda maaşımın düşmemesi için daha düşük olarak çalışmamak mı gerekir? Ne yapmam gerekiyor? İsmail Ç.
Çalışma yılınız ve prim gün sayınız dolmuş ancak emeklilikte yaşa takılıyorsunuz ve EYT ile ilgili bir düzenleme yapılmazsa emeklilik için 7 yılınız daha var.