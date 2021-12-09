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GeriEkonomi Son günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detay!
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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 07:00 | 

Son günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detay!

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan erken emeklilikten, 3600 ek göstergeye kadar köşesine gelen ve herkesin merak ettiği soruları yanıtladı.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
1EYT ÇIKARSA YARARLANIRSINIZ

EYT ÇIKARSA YARARLANIRSINIZ

Soru: 2.5.1996 SGK girişim var. 1978 doğumluyum ve 7.777 ödenmiş prim günüm var. EYT yasası çıkarılırsa beni nasıl etkiler? Onu E.
2
Cevap: Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Sizin durumunuzda, ilk sigortalı olduğunuz tarihe göre 25 yıl çalışıp, 5825 gün prim ödeyen, 56 yaşını doldurduğunda emekliliğe hak kazanıyor.
3
Çalışma yılınız ve prim gün sayınız emeklilik için yetiyor ancak yaşınız emeklilik için yeterli değil. Bu nedenle de emeklilikte yaşa takılıyorsunuz. Eğer EYT ile ilgili bir düzenleme çıkarsa bundan yararlanırsınız.
43600 EK GÖSTERGEDE MAAŞINIZ ARTIR

3600 EK GÖSTERGEDE MAAŞINIZ ARTIR

Soru: Emekli öğretmenim. 2200 ek göstergeden emekli oldum. 3600 ek gösterge çıktığında ben de faydalanabiliyor muyum? Faydalanabiliyorsam etkisi ne olacak? Perihan T.
5
Cevap: 3600 ek gösterge konusu gündemde ancak kesinleşmiş bir durum yok. Önümüzdeki yılın başında gündeme gelecek ve 3600 ek gösterge hakkı tanınacak.
6
Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır.
7
Kesinleşen bir durum olmamasına karşın emekli maaşınızda 120-140 lira arasında bir artış yaratacaktır.
8ERKEN EMEKLİLİK HAKKINIZ BULUNMUYOR

ERKEN EMEKLİLİK HAKKINIZ BULUNMUYOR

Soru: Eşimin 15.3.1995 tarihinden toplam 30 günlük bir sigortası var. 1997’de evlendik 3 erkek çocuğum var. 9 yaşındaki kas hastası ve yüzde 90 üzeri engelli raporumuz var. Engelli çocuklar için erken emeklilik hakkı olur mu, eşim için? Mahmut K.
9
Cevap: Engelli çocuğu olan anneler için erken emeklilik imkanı var, kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için eşinizinin çalışıyor olması lazım.
10
Ayrıca belirli prim gün sayısı ve çalışma yılını da doldurmuş olması lazım. Eşinizin sadece 30 günlük prim günü var. Engelli çocuğunuzdan dolayı eşiniz erken emeklilik hakkından yararlanamaz.
11EMEKLİLER DE KIDEM TAZMİNATI ALIR

EMEKLİLER DE KIDEM TAZMİNATI ALIR

Soru: Emekli olan bir işçi tekrar işe girer ve 10 yıl çalışırsa, emekli olmayan bir işçi gibi kıdem tazminatı hakkı kazanır mı? Serap Ş.
12
Cevap: Emekli olanlar kıdem tazminatı alamaz diye bir durum yok. Kıdem tazminatı çalışma yılına göre kıdeminiz ile ilgili bir durum. Dolayısıyla 10 yıl çalıştığınız işyerinden 10 yıllık kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
13EMEKLİ MAAŞINIZDA DÜŞME OLMAZ

EMEKLİ MAAŞINIZDA DÜŞME OLMAZ

Soru: Doğum tarihim 1975. 1.1.1991 sigorta girişli, 8596 prim günüm bulunuyor. 4.11.2021 tarihinde iş akdime son verildi. Brüt maaş olarak son yılım 15 bin civarında. Emekli olduğumda maaşımın düşmemesi için daha düşük olarak çalışmamak mı gerekir? Ne yapmam gerekiyor? İsmail Ç.
14
Cevap: İşe giriş tarihine göre 25 yıl çalışıp, 5600 prim günü ve 53 yaşını tamamladığınızda emekliliği hak ediyorsunuz.
15
Çalışma yılınız ve prim gün sayınız dolmuş ancak emeklilikte yaşa takılıyorsunuz ve EYT ile ilgili bir düzenleme yapılmazsa emeklilik için 7 yılınız daha var.
16
Primleriniz yüksekten yattığı için emekliliğinizde maaşınızda bir düşme olmaz. Ancak bundan sonrasında asgari ücretten çalışırsanız bu durum emekliliğinizde alacağınız maaşı az da olsa etkileyecektir.
17
Bunun içinde çalışmaya devam ettiğinizde primlerinizin asgari ücretin üzerinde yatması gerekiyor.
Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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