Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...
Hürriyet Gazetesi Yazarlarından Noyan Doğan, sağlık borcundan EYT'ye emekliliğe kadar köşesine gelen sorulara yanıt verdi.
EYT ÇIKSA DA YARARLANAMAZSINIZ
Soru: 19.11.1999 sigorta giriş başlangıcım var. Aktif olarak halen çalışmaktayım. 7710 prim gün sayım var. Askerliğimi sigorta başlangıcından önce 18 ay yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam EYT düzenlemesi çıkarsa emekli olabilir miyim? 1971 doğumluyum. Mesut G.
Askerlik borçlanması emeklilik yaşına etki etmez sadece prim gün sayısına etki eder ki, sizin prim gün eksiğiniz yok. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik bir düzenleme çıksa da çalışma yılınız eksik olduğu için yararlanamazsınız.
Cevap: Sene sonuna kadar başvuruda bulunursanız bu yılın ocak ve temmuz emekli zamları emekli maaşınıza eklenecek, 2022’nin başında başvurursanız sadece yeni senenin ocak ayında zam tutarı aylığınıza eklenecek.
Kıdem tazminatı açısından ise gelecek sene emekli olmak daha avantajlı olacaktır, çünkü tazminatın tavanı artacak. Emekliliğinizi bir iki ay ertelemekle şimdi emekli olacağınızda alacağınız maaşı hesaplamasını yapıp öyle emekli olmanızı öneririm.
Cevap: Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Dolayısıyla staj süresi emeklilik süresine etki etmez.
İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7000 prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler. Sizin durumunuzda 7000 prim gününü tamamladığınızda tazminatı alabilirsiniz.
Cevap: Genel sağlık sigortası prim borcu yapılandırmasını kaçırmadınız. Genel sağlık sigortası prim borçlarını yapılandırmanız için başvuru yapmanıza gerek yok, SGK tarafından otomatik olarak yapılandırılıyor.
YURTDIŞI BORÇLANMASININ ŞARTLARI DEĞİŞTİ
Soru: 1995 yılında sigortam başladı. 2000 yılına kadar 750 gün primim ödendi, 2005 yılında yurtdışına giderek, çalışmaya başladım. Yurtdışı emeklilik imkanından yararlanabilir miyim? SSK’dan emekli olabiliyor muyum, çünkü Bağ-Kur üzerinden emekli olursam maaşım düşük olacak. Kasım T.
Cevap: Yurtdışında yaşayanların emeklilik şartları 2019 yılında değişti. Buna gören artık SSK üzerinden emekli olamıyorsunuz, Bağ-Kur, ya da bir başka adıyla 4/B sigorta kolu üzerinden emekli olabilirsiniz. Yeni yasa ile emeklilik yaşı, borçlanma süresi ve borçlanma için ödenecek tutarlar da arttı.
Yurtdışı borçlanması için başvuranların emekli olmaya yetecek asgari borçlanma gün sayısı en az 5.400 güne, tam aylık içinse borçlanma gün sayısı 9.000 güne çıktı.
Cevap: Babanızın çalışma yılı da prim gün sayısı da emekliliğe yetmiyor. Ücret yatırılarak emeklilik diye bir uygulama yok.