Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Gelir testi için de fırsat kaçmış değil. Ancak gelir testine başvuru süresi 30 Kasım tarihinde bitiyor. Gelir testi için bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış olanlar eğer prim borçlarını ödeyemeyecek durumdaysalar, 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi için başvuru yapmaları gerekiyor.