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GeriEkonomi Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar
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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 07:00 | 

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırması bitti ve borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Genel sağlık sigortası prim borçluları içinse yapılandırma fırsatı kaçmadı. Daha da önemlisi hem sağlık primlerini ödeyemeyecek durumda olanlar hem de gelir testini kaçıranların 30 Kasım tarihine kadar gelir testine girmeleri gerekiyor. Peki, genel sağlık sigortası prim borçları nasıl yapılandırılacak, yapılandırmadan kimler yararlanacak, gelir testine nasıl girilecek? İşte sağlık prim borcu konusunda tüm merak edilenler...

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
1
1- Genel sağlık sigortası prim borcu için yapılandırma fırsatı kaçtı mı?
2
Prim borçlarını yapılandırmak için geç kalınmadı, 2021’in sonuna kadar sağlık prim borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.
3
2- Tüm prim borçları yapılandırılacak mı?
4
2021’in nisan ayı da dahil önceki döneme ait sağlık prim borçlarının tamamı yapılandırılabilecek.
5
3- Nisan ayı sonrası için ne olacak?
6
Yapılandırma bu yılın nisan ayı ve öncesini kapsıyor. Dolayısıyla 2021’in nisan ayından bugüne kadar primlerinizi ödemiş olmanız gerekiyor. Ödemediyseniz de 7 aylık primi SGK’ya ödemeniz gerekiyor.
7
4- Yapılandırma için nereye başvurulacak?
8
Herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortası prim borcu olanların borçlarını otomatik olarak yapılandırdı.
9
5- Otomatik yapılandırıldıysa nasıl takip edilecek?
10
Borcu olanlar otomatik olarak yapılandırılan genel sağlık sigortası borçlarını e-devlet üzerinden ya da bankalar aracılığı ile hem öğrenebilecek hem de takip edebilecekler.
11CEZALAR SİLİNECEK

CEZALAR SİLİNECEK

6- Borç nasıl ödenecek?
12
31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamını ödemeniz halinde borca ilişkin gecikme cezası ve zammın tamamı silinecek, sadece borcun ana parasını ödeyeceksiniz.
13
7- Peşin ödemek zorunda mıyız?
14
İsterseniz borcunuzu taksitle de ödeyebilirsiniz. Taksitli ödemeyi tercih ederseniz ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilirsiniz. 6 ay taksitle ödemeyi tercih ederseniz borcunuzu 12 ayda ödeyeceksiniz, 18 ayı tercih ederseniz 36 ayda ödeyeceksiniz.
15
Borcunuzu taksitlendirirseniz tercih ettiğiniz taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Bu katsayılar da belli; 6 eşit taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 eşit taksit için de 1.27 katsayı uygulanacak.
16
Örneğin, SGK yaptığı hesaplama sonucunda 8 bin lira sağlık prim borcunuz çıktı. Bu borcu da 12 taksitle ödemek istiyorsunuz. 12 taksite 1.18 katsayı uygulanacağı için toplam borcunuz 9.440 lira olacak ve bunu da 24 ayda ödeyeceğiniz için aylık ödeyeceğiniz tutar 393 lira olacak.
17GELİR TESPİTİ

GELİR TESPİTİ

8- Primi ödeme gücüm yoksa gelir testine girebilir miyim?
18
Gelir testi için de fırsat kaçmış değil. Ancak gelir testine başvuru süresi 30 Kasım tarihinde bitiyor. Gelir testi için bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış olanlar eğer prim borçlarını ödeyemeyecek durumdaysalar, 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi için başvuru yapmaları gerekiyor.
19
Eğer gelir testi sonucu geliriniz, asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa tüm borçlarınız silinecek ve primler devlet tarafından ödenecek.
20
Yani, gelir testine girdiniz, gelirinizin aylık 1.192 liranın (asgari ücretin üçte biri) altında olduğu tespit edilirse geçmişe yönelik borcunuz silinecek, bundan sonra da genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanacaksınız.
21
9- Gelir testi sonucu gelirim 1.192 liranın üzerinde çıkarsa ne olacak?
22
Yapılandırdığınız prim borçlarını siz ödeyeceksiniz. Bundan sonrası için de genel sağlık sigortası priminizi kendiniz cebinizden karşılayacaksınız.
23
Bugün için de sağlık primi için ödeyeceğiniz tutar aylık 107 lira. 2022’nin başında asgari ücretteki artışla birlikte sağlık primleri de artacaktır.
24
10- Prim borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek mi?
25
Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra, 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde sağlık hizmeti alabilecekler.
26
Sağlık prim borcu olanlar ise son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler.
27
30 Nisan sonrasındaki döneme ait 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler devlete ait hastaneler ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalanabilecekler ancak SGK’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerden sağlık hizmeti alamayacaklar.
28
Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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