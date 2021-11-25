Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar
Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırması bitti ve borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Genel sağlık sigortası prim borçluları içinse yapılandırma fırsatı kaçmadı. Daha da önemlisi hem sağlık primlerini ödeyemeyecek durumda olanlar hem de gelir testini kaçıranların 30 Kasım tarihine kadar gelir testine girmeleri gerekiyor. Peki, genel sağlık sigortası prim borçları nasıl yapılandırılacak, yapılandırmadan kimler yararlanacak, gelir testine nasıl girilecek? İşte sağlık prim borcu konusunda tüm merak edilenler...
Borcunuzu taksitlendirirseniz tercih ettiğiniz taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Bu katsayılar da belli; 6 eşit taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 eşit taksit için de 1.27 katsayı uygulanacak.
Gelir testi için de fırsat kaçmış değil. Ancak gelir testine başvuru süresi 30 Kasım tarihinde bitiyor. Gelir testi için bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış olanlar eğer prim borçlarını ödeyemeyecek durumdaysalar, 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi için başvuru yapmaları gerekiyor.
Eğer gelir testi sonucu geliriniz, asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa tüm borçlarınız silinecek ve primler devlet tarafından ödenecek.
Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra, 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde sağlık hizmeti alabilecekler.
30 Nisan sonrasındaki döneme ait 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler devlete ait hastaneler ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalanabilecekler ancak SGK’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerden sağlık hizmeti alamayacaklar.