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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 14:02,

Son durumum budur

Koronavirüs karantinası birçok ülkede yavaş yavaş kalksa da birçok kişi hala tam kapasite eski hayatına dönmedi. Buna ünlüler de dahil. Backgrid UK, Instagram

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Bazıları sıcak yaz günlerinde plajlara akın etse de büyük bölümü yine evinin güvenli sınırları içinde kalmayı tercih ediyor. O anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. İşte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla ünlülerin ev halleri.

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Şarkıcı Adele'in serinleme çabaları.

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Amber Davies evinde spor yapıyor.

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David Beckham çocuklarıyla birlikte arıcılık işine başladı.

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Bella Hadid evde kendi kendine moda çekimi yapıyor.

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Jennifer Lopez'in güneş keyfi.

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Hamile model Hilary Rhoda, koltukta verdiği bu poz "şu anki halim" diyerek paylaştı.

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Brooke Shields'in güzelleşme zamanı.

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Kate Beckinsale'den takipçilerine bıyıklı şaka.

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Olivia Munn'un takipçilerine 'günaydın' mesajı.

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Palina Porizkova saçlarını forma sokuyor.

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Lady Amalia Windsor'ın yemek saati.

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