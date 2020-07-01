Son durumum budur

Bazıları sıcak yaz günlerinde plajlara akın etse de büyük bölümü yine evinin güvenli sınırları içinde kalmayı tercih ediyor. O anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. İşte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla ünlülerin ev halleri.