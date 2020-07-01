Son durumum budur

Koronavirüs karantinası birçok ülkede yavaş yavaş kalksa da birçok kişi hala tam kapasite eski hayatına dönmedi. Buna ünlüler de dahil. Backgrid UK, Instagram
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Bazıları sıcak yaz günlerinde plajlara akın etse de büyük bölümü yine evinin güvenli sınırları içinde kalmayı tercih ediyor. O anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. İşte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla ünlülerin ev halleri.
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Şarkıcı Adele'in serinleme çabaları.
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Amber Davies evinde spor yapıyor.
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David Beckham çocuklarıyla birlikte arıcılık işine başladı.
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Bella Hadid evde kendi kendine moda çekimi yapıyor.
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Jennifer Lopez'in güneş keyfi.
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Hamile model Hilary Rhoda, koltukta verdiği bu poz "şu anki halim" diyerek paylaştı.