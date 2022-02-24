Son depremlere yenileri ekleniyor... Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Denizli'de meydana gelen sarsıntı haberi ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Şiddeti 3.1 olarak açıklanan depremin merkez üssü ise ALIKURT-BOZKURT olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi tarafından Denizli'nin yanı sıra Çanakkale, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa ve Mersin gibi illerde hafif çaplı sarsıntıların gerçekleştiği bildirildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.02.24 06:08:22 37.4410 38.7382 19.9 -.- 2.0 -.- ILHAN-(SANLIURFA) İlksel
2022.02.24 05:48:18 37.4310 29.5105 8.0 -.- 1.8 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.02.24 05:22:01 39.2177 39.5612 7.2 -.- 2.1 -.- CIRALI-(TUNCELI) İlksel
2022.02.24 04:54:26 37.8657 29.4825 3.6 -.- 3.1 3.1 ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.02.24 04:41:14 38.4490 39.2475 8.2 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.02.24 04:35:08 37.9342 26.9415 4.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.24 04:18:50 35.8638 29.7765 14.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.24 03:25:52 38.5143 23.6285 28.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.02.24 03:24:43 41.1845 43.8908 5.2 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2022.02.24 00:17:30 39.5563 26.0755 10.9 -.- 1.8 -.- AYVACIK ACIKLARI -CANAKKALE(EGE DENIZI) İlksel