Son depremlere yenileri ekleniyor - Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Son depremlere yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 3 Nisan tarihli son depremler...
Son depremler Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Son depremler 3 Nisan tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak Aydın'da meydana gelen sarsıntı ardından gözler son depremlere çevridi.
AFAD’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, dün saat 17.04 itibariyle Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti.Öte yandan Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 3.6 şeklinde gerçekleşti.
Peki, bugün hangi şehirlerimizde deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesinin verilerine göre bugünün depremleri...
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.04.03 09:10:37 38.5752 28.0042 7.6 -.- 2.6 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2021.04.03 07:13:37 36.4542 27.1505 6.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.03 06:58:46 39.4737 34.0300 4.8 -.- 1.2 -.- DEVECI-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel
2021.04.03 06:34:25 36.4138 29.4848 73.2 -.- 1.0 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.04.03 06:30:41 37.2807 29.8513 19.6 -.- 1.1 -.- HASANPASA-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2021.04.03 06:04:52 38.9848 28.1525 13.4 -.- 1.9 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.04.03 05:12:47 39.0032 28.1477 9.8 -.- 1.1 -.- DAGDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.04.03 04:26:47 38.6907 43.7527 5.0 -.- 2.5 -.- AGZIKARA-(VAN) İlksel
2021.04.03 04:23:25 37.0725 29.4383 3.7 -.- 2.6 -.- AYVACIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2021.04.03 04:09:29 39.0198 26.0740 5.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.03 03:55:17 36.9072 27.3613 10.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.03 02:48:36 39.4282 40.0402 10.1 -.- 1.7 -.- BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2021.04.03 02:14:25 37.2632 30.9480 111.7 -.- 2.4 -.- BOZDOGAN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2021.04.03 02:05:32 36.4482 27.1068 1.5 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.03 01:11:05 40.8872 28.2168 10.9 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.04.03 00:58:22 37.8202 27.2302 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.03 00:49:41 35.8317 27.0987 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.03 00:38:45 37.8332 26.8375 5.0 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel