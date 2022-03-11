Son depremlere yenileri ekleniyor: Bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye güne deprem haberleriyle başladı. Bu kez deprem haberi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. Hatay'ın farkı 2 ilçesinde (Hasanlı-Kuzeytepe) 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün, Hatay, Balıkesir, Siirt ve Muş'ta artçı sarsıntılar meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.11 06:39:58 39.4855 26.9722 10.8 -.- 2.2 -.- SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2022.03.11 06:23:37 39.1490 29.4988 8.8 -.- 1.8 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2022.03.11 05:47:07 36.2342 27.0335 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.11 04:34:29 37.9087 27.1210 4.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.11 03:15:58 37.8500 42.0015 2.8 -.- 2.2 -.- KALENDER-(SIIRT) İlksel
2022.03.11 03:04:37 36.2738 36.1635 8.1 -.- 3.0 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2022.03.11 02:53:18 36.2613 36.2143 5.3 -.- 3.0 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel
2022.03.11 02:27:49 39.2433 41.5700 6.2 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-VARTO (MUS) İlksel
2022.03.11 02:00:43 41.1122 43.9087 5.0 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel