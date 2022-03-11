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Son depremlere yenileri ekleniyor: Bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu

Son depremlere yenileri ekleniyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sarsıntı haberleri sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oluyor, yaşanan sarsıntıyı hisseden veya bilgi almak isteyen kullanıcılar, "deprem" etiketiyle paylaşımda bulunuyor. Peki, bugün, nerelerde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 11 Mart tarihli son depremler...

1/3Son depremlere yenileri ekleniyor: Bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu

Türkiye güne deprem haberleriyle başladı. Bu kez deprem haberi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. Hatay'ın farkı 2 ilçesinde (Hasanlı-Kuzeytepe) 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

2/3Son depremlere yenileri ekleniyor: Bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün, Hatay, Balıkesir, Siirt ve Muş'ta artçı sarsıntılar meydana geldi.

3/3Son depremlere yenileri ekleniyor: Bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.11 06:39:58 39.4855 26.9722 10.8 -.- 2.2 -.- SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2022.03.11 06:23:37 39.1490 29.4988 8.8 -.- 1.8 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2022.03.11 05:47:07 36.2342 27.0335 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.11 04:34:29 37.9087 27.1210 4.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.11 03:15:58 37.8500 42.0015 2.8 -.- 2.2 -.- KALENDER-(SIIRT) İlksel
2022.03.11 03:04:37 36.2738 36.1635 8.1 -.- 3.0 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2022.03.11 02:53:18 36.2613 36.2143 5.3 -.- 3.0 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel
2022.03.11 02:27:49 39.2433 41.5700 6.2 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-VARTO (MUS) İlksel
2022.03.11 02:00:43 41.1122 43.9087 5.0 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel

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#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu