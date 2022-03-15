Son depremler: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

14 Mart tarihli Adıyaman depremi ardından son depremler bir kez daha gündeme geldi. Afet ve Acil Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Deprem, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?