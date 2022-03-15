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Son depremler: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu

Deprem, Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Yaşanan sarsıntılar sebebiyle panik olan vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetin deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak yayımlanıyor. İşte 15 Mart tarihli son depremler...

1/3Son depremler: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu

14 Mart tarihli Adıyaman depremi ardından son depremler bir kez daha gündeme geldi. Afet ve Acil Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Deprem, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

2/3Son depremler: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün Elazığ, Erzurum, Muş, Muğla, Isparta, Sakarya ve Denizli'de artçı sarsıntılar meydana geldi.

3/3Son depremler: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu

...............TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.15 07:08:19 38.7315 40.0352 5.8 -.- 2.3 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.03.15 06:47:03 37.0490 28.4047 10.2 -.- 1.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.15 06:35:22 37.8683 26.9443 13.8 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 06:13:01 38.9425 41.9553 8.7 -.- 2.0 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.15 05:15:27 37.9103 27.2320 4.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 05:07:04 38.9310 41.9978 13.8 -.- 1.8 -.- YOKUSBASI-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.15 05:06:33 38.9723 42.0577 9.1 -.- 1.9 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.15 04:52:46 37.8628 26.8745 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 03:58:38 39.1480 40.1278 22.8 -.- 2.2 -.- KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.03.15 03:17:25 39.6183 41.1778 9.3 -.- 1.5 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.03.15 02:55:40 39.4117 26.2717 6.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.15 01:57:21 38.4095 31.0988 1.0 -.- 1.2 -.- CAMHARMAN-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.03.15 01:42:08 40.7418 30.7380 15.9 -.- 1.5 -.- SULEYMANIYE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2022.03.15 01:15:47 38.3378 29.8478 5.3 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2022.03.15 00:23:15 39.6625 41.0975 26.9 -.- 1.1 -.- KARASEYH-CAT (ERZURUM) İlksel

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#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu