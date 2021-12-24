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Gündem
Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 08:03 | 

Son depremler: Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili açıklamalar sabah saatlerinden itibaren araştırılan konulardan biri oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler hakkında detaylar paylaşılıyor. 24 Aralık'ta günün ilk hissedilen deprem haberi Van'dan geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi

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Son depremler, 24 Aralık itibari ile araştırılan konular arasında. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgi veriliyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin nerede olduğunu ve şiddetini öğrenebiliyorlar. 24 Aralık'ta saat 05:26'da Van Karagündüz'de 4.2 büyüklüğünde yerin 5.0 km. derinliğinde deprem meydana geldi.
2NEREDE DEPREM OLDU

NEREDE DEPREM OLDU?



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3SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.12.24 07:20:30 40.4925 26.4858 9.4 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.24 06:52:37 36.5528 27.7385 81.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.24 06:05:19 37.8362 26.8592 4.1 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.24 05:59:35 38.6738 43.5765 4.2 -.- 1.5 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel

2021.12.24 05:26:38 38.7058 43.6217 5.0 -.- 4.0 4.2 KARAGUNDUZ-(VAN) İlksel

2021.12.24 05:22:34 39.7853 41.8313 4.8 -.- 1.0 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.12.24 05:07:52 40.1350 42.1585 18.6 -.- 1.3 -.- ASAGIBADEMOZU-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.12.24 04:35:19 35.1128 25.1440 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.24 03:36:59 38.7815 43.7173 18.3 -.- 1.7 -.- SARIMEMET-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.12.24 02:59:59 35.2033 25.2905 7.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.24 02:43:44 37.9265 27.6430 4.7 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.12.24 02:40:50 37.9530 27.6403 5.0 -.- 1.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
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