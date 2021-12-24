Son depremler: Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 24 Aralık itibari ile araştırılan konular arasında. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgi veriliyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin nerede olduğunu ve şiddetini öğrenebiliyorlar. 24 Aralık'ta saat 05:26'da Van Karagündüz'de 4.2 büyüklüğünde yerin 5.0 km. derinliğinde deprem meydana geldi.