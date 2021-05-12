Son depremler listesine yenileri ekleniyor - Nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler
Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, depremin şiddeti ve merkez üssüne yönelik bilgi alabilmek için " Nerede kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 12 Mayıs 2021'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları özellikle çevre illerde meydana gelen ve belli belirsiz hisseden depremlerin ardından internette arama konusu oluyor. Gün içerisinde yaşanan artçı sarsıntılar konusunda Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sayfası üzerinden bilgi edinmek mümkün.
12 MAYIS SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.12 09:30:23 37.8758 27.1093 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.12 09:05:22 39.1207 28.1177 14.3 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.05.12 09:03:21 38.2915 27.6397 10.7 -.- 1.9 -.- ALANKIYI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2021.05.12 07:44:59 36.1875 27.5097 11.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.12 07:31:43 36.4178 27.1125 4.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.12 06:15:19 36.4220 27.1410 4.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.12 05:26:09 36.4140 27.0952 5.7 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.12 05:25:01 39.5142 28.0082 3.2 -.- 1.5 -.- CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.05.12 05:17:55 40.5967 36.8480 2.8 -.- 1.7 -.- SARIYAZI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.05.12 05:05:05 38.8382 26.4332 10.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.12 04:57:42 36.3990 28.4575 29.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.12 03:53:24 37.8478 26.8905 8.6 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.12 03:25:44 37.9485 27.1218 4.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.12 02:52:11 37.7625 26.8967 5.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.12 02:43:00 37.7538 27.3475 5.0 -.- 1.2 -.- AGACLI-SOKE (AYDIN) İlksel
2021.05.12 02:39:28 38.0135 26.1602 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.12 02:22:38 36.4460 27.1760 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.12 02:03:23 37.8400 29.7862 10.4 -.- 2.3 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.05.12 01:33:37 40.6243 36.7902 5.3 -.- 2.0 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.05.12 01:26:38 36.3697 27.1242 15.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.12 00:37:52 39.3512 40.7288 25.7 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.05.12 00:36:32 39.6270 38.1402 2.1 -.- 2.3 -.- KALEDIBI-DIVRIGI (SIVAS) İlk