Son depremler listesine yenileri ekleniyor: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Art arda gelen deprem haberleri ardından gözler son depremlere çevrildi. Ege Denizi ve Akdeniz'in yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'nde de gece boyu şiddetleri değişen depremler meydana geldi. Sosyal medyaya da konu olan sarsıntılar ardından "deprem" etiketi TT (Trend Topic) listesinde yer aldı.
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Şehir merkezi ve ilçelerinde art arda hissedilen depremler endişeye neden oluyor. Hafta ortasına doğru meydana gelen sarsıntıları paylaşan Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın aktardığı bilgilere göre, Akdeniz, Ege Denizi'nin yanı sıra Denizli, Ankara, Muğla ve Denizi'de şiddetleri 1.3 ile 3.6 arasında değişen artçılar meydana geldi.
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Van'da peş peşe korkutan depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi. Bu depremden 6 dakika sonra saat 18.05'te yine Tuşba merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7.02 kilometre olarak açıklandı.
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Ege Denizi'nde korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi