Son dakika deprem haberleri– Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Farklı bölgelerden gelen deprem haberleri ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandillinin verilerini inceliyor. Son günlerde Ege Bölgesi’nde yaşanan sarsıntı haberleri artış gösterdi. 10-11 Temmuz son depremler listesine göre, Ankara, Konya, Erzurum, Balıkesir, Van Gölü, Çorum, Bingöl ve Aydın’da şiddetleri 1.1-4.2 arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.