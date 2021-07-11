Son dakika deprem haberleri– Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Türkiye hafta sonuna deprem haberleriyle uyandı. Yaşanan sarsıntılar sonrası birçok kişi, "deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Aydın Kuşadası’nın yanı sıra Çorum’da meydana gelen sarsıntı ardından “deprem” etiketi bir kez daha Twitter’ın TT (Trend Topic) listesine girdi. İşte son dakika deprem haberleri ve yaşanan sarsıntıların ayrıntıları…
Deprem listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Farklı bölgelerden gelen deprem haberleri ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandillinin verilerini inceliyor. Son günlerde Ege Bölgesi’nde yaşanan sarsıntı haberleri artış gösterdi. 10-11 Temmuz son depremler listesine göre, Ankara, Konya, Erzurum, Balıkesir, Van Gölü, Çorum, Bingöl ve Aydın’da şiddetleri 1.1-4.2 arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.
KUŞADASI DEPREMİ
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 23.03'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Ege Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili ayrıntıları Twitter hesabından açıklayan AFAD, 3.6 şiddetindeki sarsıntının yerin 11.64 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
11 TEMMUZ TARİHLİ SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.07.11 08:47:54 37.9768 27.4675 11.9 -.- 1.8 -.- SELATIN-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.07.11 08:37:24 38.9470 25.9797 5.8 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI REVIZE01 (2021.07.11 08:37:23)
2021.07.11 07:36:55 37.9875 27.0938 4.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.11 06:09:45 40.1748 31.7482 12.9 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.07.11 05:54:27 38.9417 26.0733 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 05:53:25 38.5640 32.1545 8.5 -.- 1.3 -.- SACIKARA-KADINHANI (KONYA) İlksel
2021.07.11 05:44:15 38.9460 26.0355 6.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 05:37:29 38.9545 26.0603 5.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 05:11:27 38.9305 26.0770 5.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.11 05:04:32 37.9147 26.7590 6.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 05:03:04 40.4640 32.8657 10.9 -.- 1.9 -.- YILDIRIMCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2021.07.11 04:58:26 40.1502 41.7690 12.0 -.- 1.6 -.- YAYLA-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2021.07.11 04:45:58 38.9322 26.0615 8.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 04:36:15 36.2400 27.1735 24.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.11 04:31:20 38.9527 26.0142 9.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 04:30:58 38.9483 26.0290 8.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 04:26:26 36.2542 27.1463 23.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.11 03:56:41 38.7137 43.0632 3.0 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2021.07.11 03:40:31 36.1128 26.9215 17.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.11 03:30:38 36.2913 27.1265 24.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.11 03:24:27 38.9583 26.0598 2.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 03:21:18 39.5520 28.2295 13.1 -.- 2.5 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2021.07.11 03:06:31 36.2847 27.0830 18.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.11 03:00:15 38.3935 23.2920 5.0 -.- 4.2 4.4 YUNANISTAN İlksel
2021.07.11 02:37:10 38.9262 25.9972 8.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 02:36:53 37.6975 39.8120 7.9 -.- 1.9 -.- ILERI-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2021.07.11 02:30:18 38.9230 26.2238 4.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 02:12:46 38.9295 26.0378 7.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 01:28:08 37.9380 29.4008 10.6 -.- 1.4 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.07.11 01:12:40 40.0835 34.4658 5.0 -.- 3.2 3.2 AYAGIBUYUK-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.07.11 01:07:15 40.1362 34.4657 5.2 -.- 1.4 -.- BUYUKINCESU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.07.11 00:57:07 38.9540 26.0352 1.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 00:53:26 40.0947 34.4833 3.6 -.- 4.2 4.3 KORKU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.07.11 00:47:34 40.7607 31.6727 6.9 -.- 2.3 -.- YENIAKCAKAVAK-(BOLU) İlksel
2021.07.11 00:45:28 37.9135 27.0625 10.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.11 00:44:50 39.5763 26.0043 7.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.11 00:26:37 38.9250 26.0087 5.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.11 00:13:11 40.7650 31.6807 4.9 -.- 1.2 -.- YAZIOREN-(BOLU) İlksel