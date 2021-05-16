Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, deprem listesini takip ederek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetin deprem oldu? İşte son depremler listesi...
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Çorum'da meydana gelen deprem ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Merkez üssü Çorum Sungurlu olan deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 02:06'da merkez üssü Çorum'un Sungurlu ilçesi olan bir deprem gerçekleşti.
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Büyüklüğü 4.0 olarak saptanan depremin derinliği ise 13.94 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
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SON DEPREMLER
Çorum'u yanı sıra Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Girit Adası, Malatya, Ege Denizi ve Antalya'da şiddetleri 1.0 ile 3.7 arasında değişen artçılar meydana geldi.
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Son depremler listesini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.