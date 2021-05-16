Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Çorum'da meydana gelen deprem ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Merkez üssü Çorum Sungurlu olan deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 02:06'da merkez üssü Çorum'un Sungurlu ilçesi olan bir deprem gerçekleşti.