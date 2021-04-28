Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Yaşanan sarsıntılar ardından "deprem mi oldu" sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Vatandaşlar, her iki kurumun da sayfasından yaşanan sarsıntıların şiddetini, merkez üssünü ve saatini öğrenebiliyor.
Türkiye yeni güne deprem haberiyle başladı. Ege Denizi Datça açıklarında saat 00.40'ta 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.05 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da son depremlere ilişkin detayları araştırıyor.
SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.04.28 06:21:26 37.8075 26.8377 8.2 -.- 3.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.28 05:58:03 39.1278 28.1248 4.2 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.04.28 05:43:10 40.1480 41.3907 8.1 -.- 2.6 -.- YESILDERE-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2021.04.28 05:20:55 38.8242 26.4268 8.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.28 05:19:13 36.4780 27.1267 5.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.04.28 05:19:13)
2021.04.28 04:55:59 36.5280 27.2013 2.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 04:08:08 36.7403 27.2618 23.0 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 02:51:46 36.4480 27.1365 4.3 -.- 3.2 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 02:48:06 36.8910 27.3608 5.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 02:38:58 36.5305 27.2885 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 02:10:27 39.1227 28.1215 4.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.04.28 02:07:01 38.8305 40.8573 5.0 -.- 2.3 -.- KEPCELI-GENC (BINGOL) İlksel
2021.04.28 02:06:02 37.5745 30.0387 5.0 -.- 2.6 -.- DUGER-(BURDUR) İlksel
2021.04.28 02:04:33 37.5900 30.0680 8.8 -.- 2.7 -.- HACILAR-(BURDUR) İlksel
2021.04.28 01:54:53 36.4243 27.1855 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 01:29:29 36.4767 27.3158 17.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 01:27:33 36.4675 27.2010 5.4 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 01:03:21 36.5302 27.1323 9.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 00:59:51 36.2810 27.3727 18.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 00:52:51 36.1580 31.2227 4.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.28 00:49:15 36.3733 27.1882 9.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 00:44:24 36.4215 27.1827 4.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 00:42:14 36.4407 27.1415 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 00:40:56 36.4293 27.1350 7.1 -.- 3.2 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 00:37:11 36.4447 27.7283 13.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.28 00:17:21 36.4967 27.3492 13.2 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.28 00:14:31 38.0518 27.0963 4.9 -.- 1.7 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.04.28 00:00:15 40.0132 34.6998 7.9 -.- 1.3 -.- YUKSEKYAYLA-ALACA (CORUM) İlksel