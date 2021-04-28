Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Türkiye yeni güne deprem haberiyle başladı. Ege Denizi Datça açıklarında saat 00.40'ta 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.05 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da son depremlere ilişkin detayları araştırıyor.