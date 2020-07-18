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Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 19:03,

Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 18 Temmuz Kandilli ve AFAD son dakika deprem verileri

Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre, günlük olarak güncelleniyor. Türkiye genelinde meydana gelen büyük ve küçük depremleri hissedenler, 'Deprem mi oldu?' sorusuna son depremler listesi üzerinden yanıt alıyor. 18 Temmuz deprem listesinde, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem dikkat çekiyor. İşte, Kandilli ve AFAD 18 Temmuz son dakika deprem verileri ve son depremler listesi...

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Son depremler yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan güncel açıklamalar yakından Türkiye'de meydana gelen depremleri öğrenmek isteyenler tarafından takip ediliyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 18 Temmuz son deprem verileri.

2SON DEPREMLER LİSTESİ
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SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.07.18 18:35:07 37.9387 28.7602 5.0 -.- 2.2 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)

2020.07.18 18:26:10 38.2912 34.1438 7.9 -.- 1.7 -.- CELTEK-(AKSARAY)

2020.07.18 17:30:12 38.4112 39.2258 4.1 -.- 2.9 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.07.18 15:50:19 38.7220 27.2327 5.5 -.- 2.2 -.- BUYUKSUMBULLER-(MANISA)

2020.07.18 14:05:48 37.1358 27.7580 15.8 -.- 1.5 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)

2020.07.18 13:53:24 37.6045 29.2468 0.0 -.- 1.9 -.- SERINHISAR (DENIZLI)

2020.07.18 13:45:10 36.1580 29.6852 5.0 -.- 1.7 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA)

2020.07.18 12:59:57 39.3843 29.2227 0.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA)

2020.07.18 12:58:53 39.7220 30.2227 0.0 -.- 1.7 -.- NEMLI-TEPEBASI (ESKISEHIR)

2020.07.18 12:56:40 39.6720 30.6068 0.0 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)

2020.07.18 12:54:06 39.6858 24.8110 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2020.07.18 12:14:43 36.1020 33.2465 3.7 -.- 1.6 -.- YENIKAS-AYDINCIK (MERSIN)

2020.07.18 12:06:44 37.1908 37.2190 0.0 -.- 1.8 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2020.07.18 11:50:41 39.0857 29.6838 6.3 -.- 1.5 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

2020.07.18 11:49:00 39.0657 29.7478 5.4 -.- 2.0 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)

2020.07.18 10:04:46 39.1415 29.0917 5.3 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)

2020.07.18 08:02:41 38.4925 44.0207 1.1 -.- 1.9 -.- CARDAK-SARAY (VAN)

2020.07.18 07:52:50 37.3810 36.3400 10.3 -.- 2.2 -.- ERENLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2020.07.18 06:53:17 38.3998 26.6970 18.5 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.07.18 06:37:17 39.9395 39.7487 7.8 -.- 2.3 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)

2020.07.18 05:25:47 38.4893 25.7297 10.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2020.07.18 05:04:30 37.3978 36.3423 7.8 -.- 2.3 -.- ANACIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2020.07.18 04:43:27 36.7023 28.1945 64.5 -.- 1.4 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)

2020.07.18 04:19:56 37.3478 36.2493 6.9 -.- 1.4 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE)

2020.07.18 03:46:17 37.3947 36.2997 5.0 -.- 2.5 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2020.07.18 03:21:24 37.3768 36.3175 8.9 -.- 2.1 -.- ERENLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2020.07.18 03:04:18 37.4205 36.2968 6.3 -.- 2.4 -.- BEKTASLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2020.07.18 02:41:27 40.2515 25.1878 28.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2020.07.18 02:04:11 35.5507 26.6948 6.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2020.07.18 02:01:54 38.1977 38.7435 7.5 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)

2020.07.18 01:51:16 38.3798 26.6987 9.3 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.07.18 01:47:58 35.5755 27.8163 8.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2020.07.18 01:23:56 35.5488 26.6918 6.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2020.07.18 01:15:55 36.4472 28.4958 22.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2020.07.18 00:32:21 37.3755 36.3768 9.6 -.- 3.9 3.9 KOLELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

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