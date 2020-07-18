Son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 18 Temmuz Kandilli ve AFAD son dakika deprem verileri
Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre, günlük olarak güncelleniyor. Türkiye genelinde meydana gelen büyük ve küçük depremleri hissedenler, 'Deprem mi oldu?' sorusuna son depremler listesi üzerinden yanıt alıyor. 18 Temmuz deprem listesinde, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem dikkat çekiyor. İşte, Kandilli ve AFAD 18 Temmuz son dakika deprem verileri ve son depremler listesi...
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Son depremler yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan güncel açıklamalar yakından Türkiye'de meydana gelen depremleri öğrenmek isteyenler tarafından takip ediliyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 18 Temmuz son deprem verileri.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği