Son depremler listesi: Bingöl'de deprem mi oldu, ne zaman deprem oldu? 9 Eylül son dakika depremler haritası
Son dakika depremler listesi İstanbul'da meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından günlük olarak güncellenen son depremler listesinde Bingöl'de 3.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği duyuruldu. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 7.01 km olarak açıklandı. Deprem Muş ve Erzurum gibi çevre illerde de hissedildi. Diğer yandan Marmara Denizi'nde gece saatlerinde yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Büyük ve küçük depremleri hisseden vatandaşlar 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 9 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri
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Dün gece saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. İstanbul ve yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Eylül 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.01 km olarak açıklandı.
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4.3 şiddetinde deprem, Tekirdağ’ın yanı sıra Trakya ve İstanbul’da da vatandaşları korkuttu. Panik yaşayan bir vatandaş, “Depreme çorba içerken yakalandık, yarıda bırakıp dışarı kaçtık” dedi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gece yarısı 00.57’de Şarköy Güzelköy Mahallesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası can kaybı yada yaralanan olmadığı kaydedildi.
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Tekirdağ genelinde korkutan deprem, İstanbul ve komşu illerde de hissedildi. Depreme ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Malkara’da vatandaşları korkuttu
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Telefonlara sarılan bazı vatandaşların ise yakınlarını aradığı gözlendi. Malkara sakini bir vatandaş ise, “Keyifle çorba içiyordum. Bir anda sallantı olunca dışarı kaçtık, çorba yarıda kaldı. Kısa süreli bir korku yaşadık” diye konuştu.
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Deprem çantanızda mümkün olduğunca önemli belgelerinize yer vermeye gayret gösterin;
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri Zorunlu Deprem Poliçesi Diplomalar Pasaport, banka cüzdanı vb. Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
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HİJYEN MALZEMELERİ
Sabun ve Dezenfektanlar Diş fırçası ve macunu Islak mendil Tuvalet kâğıdı Hijyenik ped DİĞER MALZEMELER
İlk yardım çantası Uyku tulumu veya battaniye Çakı, düdük, küçük makas Kâğıt, kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)