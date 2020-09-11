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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 08:12 | 

Son depremler: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika açıklamaları

Son dakika deprem açıklamaları Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. 11 Eylül'de AFAD verilerine göre saat 06:01'de Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak duyurdu. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili güncel açıklamalar

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Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gerçekleşen depremlerin büyüklükleri ve derinlikleri ile ilgili bilgi veriyorlar. AFAD verilerine göre 11 Eylül'de 06.01'de Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre, bu sabah saat 06.01'de Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 2.1 kilometre olarak duyurdu.

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.09.11 06:39:55 39.1430 28.1790 5.0 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2020.09.11 06:00:54 38.2228 23.1065 2.1 -.- 4.2 4.2 YUNANISTAN İlksel

2020.09.11 05:51:59 38.0993 38.5577 5.4 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020.09.11 05:24:22 37.1045 28.5465 26.1 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2020.09.11 04:52:23 36.4533 28.7198 15.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.11 04:36:29 38.3792 39.3960 6.0 -.- 2.1 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.09.11 03:35:28 38.9665 28.9532 5.4 -.- 2.0 -.- KARAPINAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.09.11 03:17:13 38.2373 38.7960 4.9 -.- 1.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.11 02:50:41 36.8857 27.6095 6.7 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.11 01:49:19 36.4877 28.7673 5.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.11 01:42:16 40.1543 31.6425 9.4 -.- 1.8 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2020.09.11 01:25:39 36.5415 26.7183 9.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.11 00:39:55 38.6785 43.5323 17.7 -.- 2.0 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel

2020.09.11 00:12:50 37.6917 26.6930 7.5 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.11 00:12:00 40.7458 31.6815 5.3 -.- 1.9 -.- YENIAKCAKAVAK-(BOLU) İlksel

2020.09.10 23:51:15 38.8743 43.5983 17.1 -.- 1.4 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel

2020.09.10 23:46:05 38.8300 43.5727 25.5 -.- 1.4 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel

2020.09.10 23:29:31 39.3580 40.6545 8.3 -.- 1.6 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.09.10 23:27:22 38.4487 39.5035 16.5 -.- 1.2 -.- BAHCEDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.09.10 23:25:11 38.0725 38.7080 4.4 -.- 1.6 -.- KORUCAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.10 23:19:17 38.1168 38.6452 5.0 -.- 3.4 3.4 CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.10 23:17:04 39.1852 28.8773 3.8 -.- 2.4 -.- AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.09.10 23:15:10 38.4310 39.4132 25.9 -.- 1.4 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

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2020.09.10 21:52:25 38.9038 43.4955 7.3 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel

AFAD SON DEPREM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020.09.10 21:49:14 38.4263 39.2757 2.9 -.- 1.9 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.10 20:51:14 38.6087 28.0477 6.0 -.- 1.8 -.- PAZARKOY-SALIHLI (MANISA) İlksel

2020.09.10 20:39:06 37.4398 35.7987 22.0 -.- 1.1 -.- KOZAN (ADANA) İlksel

2020.09.10 19:45:33 35.9747 27.2945 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

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