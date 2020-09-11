Son depremler: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika açıklamaları
Son dakika deprem açıklamaları Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. 11 Eylül'de AFAD verilerine göre saat 06:01'de Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak duyurdu. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili güncel açıklamalar
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Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gerçekleşen depremlerin büyüklükleri ve derinlikleri ile ilgili bilgi veriyorlar. AFAD verilerine göre 11 Eylül'de 06.01'de Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre, bu sabah saat 06.01'de Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 2.1 kilometre olarak duyurdu.
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