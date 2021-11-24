Son depremler: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı
Depremler ile ilgili açıklamalar gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili ayrıntılı bilgiler veriliyor. Vatandaşlar depremlerin en son nerede olduğunu ve kaç şiddetinde gerçekleştiğini bu açıklamalardan öğreniyorlar. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte 24 Kasım son depremler listesi
Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açılmaları yakından takip ediliyor. Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklama yapılıyor. 24 Kasım'da Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:02'de Akdeniz'de 2.7 büyüklüğünde, saat 05:07'de Muş'ta 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
24 Kasım'da saat 07:02'de Akdeniz'de 2.7 büyüklüğünde, saat 05:07'de Muş'ta 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.24 07:02:59 36.5620 28.3067 39.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.24 05:39:54 39.8213 41.8553 11.5 -.- 1.1 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.24 05:07:13 38.9872 42.0297 8.5 -.- 1.7 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2021.11.24 04:44:43 37.2533 29.4790 3.3 -.- 1.3 -.- DARIVEREN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.11.24 04:22:33 40.8695 31.0628 18.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2021.11.24 04:02:49 40.1203 31.7645 3.6 -.- 1.3 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.11.24 03:46:33 38.4798 38.7972 4.7 -.- 1.5 -.- HARABAKAYIS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.24 03:35:27 38.2973 39.7060 7.8 -.- 1.2 -.- YAPRAKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2021.11.24 03:18:09 39.8830 41.9588 5.0 -.- 1.1 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.24 03:16:20 37.6630 37.9693 7.2 -.- 1.2 -.- UCGOZ-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2021.11.24 03:08:34 37.8830 26.9890 9.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.24 02:41:56 38.8658 38.1305 5.0 -.- 1.0 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.11.24 02:01:59 39.4580 28.2248 12.2 -.- 2.5 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.11.24 02:01:38 40.1383 27.2970 15.2 -.- 1.7 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.11.24 01:51:05 38.6555 27.5037 20.0 -.- 1.1 -.- YENIMAHMUDIYE-(MANISA) İlksel
2021.11.24 01:49:32 38.6878 27.5232 9.5 -.- 2.0 -.- KARAAGACLI-(MANISA) İlksel
2021.11.24 01:47:01 40.6328 36.6418 6.2 -.- 1.6 -.- CAKIR-ERBAA (TOKAT) İlksel
2021.11.24 01:32:56 38.7733 31.3478 13.1 -.- 1.1 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.11.24 01:25:26 39.7717 41.8587 12.9 -.- 1.2 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.24 01:18:06 35.8143 35.5265 11.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.24 01:04:31 37.1428 36.2110 7.6 -.- 1.5 -.- CEVDETIYE-(OSMANIYE) İlksel
2021.11.24 00:49:32 40.7250 32.9402 8.8 -.- 1.6 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.11.24 00:05:49 39.4973 40.8830 26.3 -.- 1.5 -.- KAPLICA-CAT (ERZURUM) İlksel
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.24 07:02:59 36.5620 28.3067 39.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.24 05:39:54 39.8213 41.8553 11.5 -.- 1.1 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.24 05:07:13 38.9872 42.0297 8.5 -.- 1.7 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2021.11.24 04:44:43 37.2533 29.4790 3.3 -.- 1.3 -.- DARIVEREN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.11.24 04:22:33 40.8695 31.0628 18.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2021.11.24 04:02:49 40.1203 31.7645 3.6 -.- 1.3 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.11.24 03:46:33 38.4798 38.7972 4.7 -.- 1.5 -.- HARABAKAYIS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.24 03:35:27 38.2973 39.7060 7.8 -.- 1.2 -.- YAPRAKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2021.11.24 03:18:09 39.8830 41.9588 5.0 -.- 1.1 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.24 03:16:20 37.6630 37.9693 7.2 -.- 1.2 -.- UCGOZ-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2021.11.24 03:08:34 37.8830 26.9890 9.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.24 02:41:56 38.8658 38.1305 5.0 -.- 1.0 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.11.24 02:01:59 39.4580 28.2248 12.2 -.- 2.5 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.11.24 02:01:38 40.1383 27.2970 15.2 -.- 1.7 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.11.24 01:51:05 38.6555 27.5037 20.0 -.- 1.1 -.- YENIMAHMUDIYE-(MANISA) İlksel
2021.11.24 01:49:32 38.6878 27.5232 9.5 -.- 2.0 -.- KARAAGACLI-(MANISA) İlksel
2021.11.24 01:47:01 40.6328 36.6418 6.2 -.- 1.6 -.- CAKIR-ERBAA (TOKAT) İlksel
2021.11.24 01:32:56 38.7733 31.3478 13.1 -.- 1.1 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.11.24 01:25:26 39.7717 41.8587 12.9 -.- 1.2 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.24 01:18:06 35.8143 35.5265 11.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.24 01:04:31 37.1428 36.2110 7.6 -.- 1.5 -.- CEVDETIYE-(OSMANIYE) İlksel
2021.11.24 00:49:32 40.7250 32.9402 8.8 -.- 1.6 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.11.24 00:05:49 39.4973 40.8830 26.3 -.- 1.5 -.- KAPLICA-CAT (ERZURUM) İlksel