Son depremler: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açılmaları yakından takip ediliyor. Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklama yapılıyor. 24 Kasım'da Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:02'⁬de Akdeniz'de 2.7 büyüklüğünde, saat 05:07'de Muş'ta 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.