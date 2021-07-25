Son depremler... En son nerede deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler listesi
Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından son depremler listesi aranan konular arasında yer alıyor. Hem kendi bulunduğu şehirde hem de komşu kentlerde meydana gelen depremleri az da olsa hisseden vatandaşlar internette derpem mi oldu ve nerede deprem oldu sorularının cevaplarını araştırıyorlar. İşte ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesi
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25 Temmuz tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından listeleniyor. Bölgesine yakın yerlerde deprem olan ve az da olsa sarsıntıları hisseden vatadaşlar nerede deprem oldu sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte son depremler listesi