MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon depremler... En son nerede deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler listesi
GeriGündem Son depremler... En son nerede deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 - 15:40 | 

Son depremler... En son nerede deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler listesi

Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından son depremler listesi aranan konular arasında yer alıyor. Hem kendi bulunduğu şehirde hem de komşu kentlerde meydana gelen depremleri az da olsa hisseden vatandaşlar internette derpem mi oldu ve nerede deprem oldu sorularının cevaplarını araştırıyorlar. İşte ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

25 Temmuz tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından listeleniyor. Bölgesine yakın yerlerde deprem olan ve az da olsa sarsıntıları hisseden vatadaşlar nerede deprem oldu sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte son depremler listesi

2SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.07.25 14:59:01 36.3577 27.1487 21.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.07.25 14:36:14 37.9858 26.9793 5.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.07.25 14:01:09 37.8010 27.0845 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.07.25 12:35:07 38.9378 26.0302 2.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2021.07.25 12:13:23 35.3692 32.7078 9.0 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ
2021.07.25 12:02:57 41.4425 44.0117 5.3 -.- 3.4 3.3 GURCISTAN
2021.07.25 11:57:56 37.9435 26.8373 16.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.07.25 11:18:33 37.5625 29.2722 0.0 -.- 1.3 -.- SERINHISAR (DENIZLI)
2021.07.25 10:42:09 38.9777 26.0212 18.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2021.07.25 10:40:58 38.9863 26.0118 13.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2021.07.25 10:38:56 38.9508 26.0193 7.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2021.07.25 09:29:27 38.9602 25.9868 9.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2021.07.25 09:14:07 36.2828 27.1280 5.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2021.07.25 08:59:26 36.3505 27.1073 15.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.07.25 08:27:33 37.9267 30.9637 21.7 -.- 1.4 -.- MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA)
2021.07.25 08:23:13 36.3340 27.1320 23.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.07.25 08:15:45 36.8068 28.2340 10.2 -.- 1.9 -.- ICMELER-MARMARIS (MUGLA)
2021.07.25 08:04:32 36.3367 27.1005 14.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.07.25 07:57:35 39.2218 25.8430 17.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.25 07:36:42 39.0527 26.0532 2.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.07.25 06:12:35 39.6102 25.3835 8.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2021.07.25 05:59:48 36.6612 28.3480 45.8 -.- 1.8 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2021.07.25 05:11:14 39.5858 25.9518 7.3 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2021.07.25 04:50:07 35.6545 25.1770 6.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.07.25 04:39:04 36.0225 23.2437 53.1 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.07.25 03:30:33 36.1768 31.1440 9.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.07.25 00:56:54 35.0647 25.1728 7.3 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.07.25 00:18:36 35.0992 25.2218 5.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi