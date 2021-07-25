Son depremler... En son nerede deprem oldu? İşte meydana gelen son depremler listesi

25 Temmuz tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından listeleniyor. Bölgesine yakın yerlerde deprem olan ve az da olsa sarsıntıları hisseden vatadaşlar nerede deprem oldu sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte son depremler listesi