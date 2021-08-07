Son depremler... En son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
Son dakika Datça depremi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine yansıdı. Son depremler listesindeki bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Sındı Yakaköy'de bugün deprem yaşanmıştı. Muğla ve Datça'da yaşanan depremlerin ardından panik yaşayan vatandaşlar son depremler listesine odaklandı. Peki, nerede deprem oldu, Muğla'da deprem mi oldu? İşte, 7 Ağustos son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri
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Son dakika Datça depremi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine yansıdı. Son depremler listesindeki bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Sındı Yakaköy'de bugün deprem yaşanmıştı. Muğla ve Datça'da yaşanan depremlerin ardından panik yaşayan vatandaşlar son depremler listesine odaklandı. Peki, nerede deprem oldu, Muğla'da deprem mi oldu? İşte, 7 Ağustos son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri
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Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sırasıyla 4.0, 4.2, 4.4 ve 4.9 büyüklüklerinde depremler gerçekleşti.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 19.10'de bir deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesine 33.62 km uzaklıkta gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 17.60 km olarak kaydedildi.
Ayrıca saat 22.57'de Datça'nın 31.98 km açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Saatler 23:42'yi gösterdiğinde ise ilçeye 34.87 km açıklarında 22.03 km derinlikte 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem gerçekleşti.
4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça açıklarında saat 04:39'da 4.9 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiğini duyurdu. Depremin derinliği 16.37 km olarak açıklandı.