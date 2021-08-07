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Haber Giriş: 07 Ağustos 2021 - 10:02 | 

Son depremler... En son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son dakika Datça depremi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine yansıdı. Son depremler listesindeki bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Sındı Yakaköy'de bugün deprem yaşanmıştı. Muğla ve Datça'da yaşanan depremlerin ardından panik yaşayan vatandaşlar son depremler listesine odaklandı. Peki, nerede deprem oldu, Muğla'da deprem mi oldu? İşte, 7 Ağustos son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri

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Son dakika Datça depremi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine yansıdı. Son depremler listesindeki bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Sındı Yakaköy'de bugün deprem yaşanmıştı. Muğla ve Datça'da yaşanan depremlerin ardından panik yaşayan vatandaşlar son depremler listesine odaklandı. Peki, nerede deprem oldu, Muğla'da deprem mi oldu? İşte, 7 Ağustos son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri

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Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sırasıyla 4.0, 4.2, 4.4 ve 4.9 büyüklüklerinde depremler gerçekleşti.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 19.10'de bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesine 33.62 km uzaklıkta gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 17.60 km olarak kaydedildi.

Ayrıca saat 22.57'de Datça'nın 31.98 km açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Saatler 23:42'yi gösterdiğinde ise ilçeye 34.87 km açıklarında 22.03 km derinlikte 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem gerçekleşti.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça açıklarında saat 04:39'da 4.9 büyüklüğünde bir depremin daha gerçekleştiğini duyurdu. Depremin derinliği 16.37 km olarak açıklandı.

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2021.08.07 09:46:49 36.3247 27.1478 14.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 09:30:29 36.2268 27.0682 9.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2021.08.07 09:28:09 36.3988 27.0228 1.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2021.08.07 09:15:45 36.4200 27.0797 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 08:26:41 36.4397 27.0170 5.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2021.08.07 08:14:57 35.2248 25.2262 6.6 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ

)2021.08.07 08:05:57 36.2662 27.1372 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2021.08.07 08:03:49 36.3005 26.9970 7.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2021.08.07 07:59:10 36.3683 27.2238 25.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 07:58:19 36.2692 27.0140 25.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2021.08.07 07:50:22 36.3150 27.2487 10.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 07:44:09 36.2435 27.1990 9.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 07:39:31 36.3803 27.0528 5.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2021.08.07 07:28:07 41.1697 43.9455 5.4 -.- 3.9 4.1 ERMENISTAN
2021.08.07 07:23:33 36.2430 27.1982 17.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 07:18:21 36.2708 27.1688 11.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 07:16:31 36.3132 27.1197 9.7 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 07:15:11 36.4000 26.9705 2.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2021.08.07 07:11:23 36.2352 27.0777 17.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2021.08.07 07:06:42 36.3033 27.1185 8.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2021.08.07 06:43:00 36.3342 27.1260 13.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 06:38:37 36.3043 27.1967 24.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 06:34:38 36.2627 27.1320 11.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2021.08.07 06:32:37 36.2450 27.1553 14.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2021.08.07 06:28:03 36.3153 27.0528 3.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2021.08.07 06:23:00 36.1952 27.2160 23.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 06:19:44 36.2947 27.1247 22.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2021.08.07 06:13:50 36.3102 27.1552 10.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 06:03:04 36.3738 27.0403 9.6 -.- 3.4 3.6 AKDENIZ

2021.08.07 05:55:07 36.2813 27.1462 10.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 05:52:55 36.3182 27.0717 9.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2021.08.07 05:49:19 36.3547 27.1068 12.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 05:46:37 36.3412 27.0780 8.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2021.08.07 05:45:54 36.2310 27.2418 17.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 05:44:43 36.1230 26.9697 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2021.08.07 05:44:09 36.2785 27.0683 19.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2021.08.07 05:36:51 36.3110 27.0707 10.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2021.08.07 05:35:54 35.0823 24.3067 6.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ

)2021.08.07 05:32:41 36.2295 27.1488 22.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2021.08.07 05:30:51 36.2395 27.1902 23.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 05:29:45 37.0642 36.9432 5.0 -.- 1.3 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)2021.08.07 05:19:22 36.2952 27.1602 11.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 05:17:14 36.2967 27.1658 14.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 05:10:13 36.3073 27.0650 10.0 -.- 2.7 2.8 AKDENIZ

2021.08.07 05:04:41 36.3335 26.9388 1.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2021.08.07 05:01:13 36.4130 27.0480 2.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 04:59:09 36.3260 27.0503 15.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2021.08.07 04:54:52 36.3580 26.9912 9.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2021.08.07 04:50:50 36.2517 27.0238 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2021.08.07 04:49:46 36.2112 27.1578 24.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2021.08.07 04:47:54 36.2842 27.0405 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2021.08.07 04:45:50 36.2370 27.0443 12.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2021.08.07 04:43:56 36.2277 27.1887 10.3 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 04:39:43 36.3305 26.9582 7.2 -.- 4.9 5.1 AKDENIZ

2021.08.07 04:31:14 39.6613 38.2528 5.0 -.- 2.5 -.- ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS)
2021.08.07 04:20:35 36.3800 27.1142 9.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 04:18:51 38.8808 28.0323 5.4 -.- 1.8 -.- YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
2021.08.07 04:02:19 36.0763 27.8645 51.2 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ

)2021.08.07 03:52:49 39.3897 39.4287 8.7 -.- 2.0 -.- YONCALI-OVACIK (TUNCELI)
2021.08.07 03:20:41 37.8682 26.7858 8.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2021.08.07 03:14:29 36.3045 27.2540 12.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 03:13:33 36.2943 27.2250 3.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 03:07:48 36.2750 27.1735 17.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 03:04:46 36.3802 27.1398 15.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 03:03:19 36.3100 27.2002 17.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 02:53:09 36.4377 27.2193 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 02:33:25 36.2987 27.1570 10.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 02:15:56 36.3200 27.0623 10.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2021.08.07 01:55:24 36.4157 27.1815 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 01:49:09 36.2682 27.1677 2.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 01:34:28 36.2455 27.0893 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2021.08.07 01:30:37 38.1487 38.7878 27.9 -.- 2.2 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA)
2021.08.07 01:27:58 36.3388 27.3057 9.7 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ

)2021.08.07 01:21:58 36.3082 27.1493 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 01:12:17 36.3113 27.0398 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2021.08.07 00:49:10 36.3393 27.1057 10.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ

)2021.08.07 00:43:07 36.3220 27.0330 9.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2021.08.07 00:40:56 36.4452 27.0190 9.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2021.08.07 00:35:21 36.3395 27.0347 13.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2021.08.07 00:13:54 36.2897 26.9907 11.3 -.- 3.1 -.- AKDENIZ

2021.08.07 00:10:02 36.1992 27.1303 15.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2021.08.07 00:02:54 36.2908 27.0252 15.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

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