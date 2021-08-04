Son depremler... En son nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgileri
Ülkemizin bir çok bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından hem kentlerinde olan hem de yakın şehirlerde meydana gelen depremleri az da olsa hisseden vatandaşlar deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. Gelen son dakika bilgisine son olarak Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.
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Son depremler, Datça'da meydana gelen artçılar ardından bir kez daha gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın resmi adresinde 4 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen depremlerle ilgili listesi paylaşıldı.
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması
Geçmiş olsun Kayseri.
Kocasinan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. ifadelerine yer verildi.