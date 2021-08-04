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GeriGündem Son depremler... En son nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgileri
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Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 16:09 | 

Son depremler... En son nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgileri

Ülkemizin bir çok bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından hem kentlerinde olan hem de yakın şehirlerde meydana gelen depremleri az da olsa hisseden vatandaşlar deprem mi oldu ve nerede deprem oldu sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. Gelen son dakika bilgisine son olarak Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

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1

Son depremler, Datça'da meydana gelen artçılar ardından bir kez daha gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın resmi adresinde 4 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen depremlerle ilgili listesi paylaşıldı.

2AFADdan yapılan son dakika açıklaması

AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması

Geçmiş olsun Kayseri.

Kocasinan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. ifadelerine yer verildi.

3SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.08.04 16:01:02 36.3368 27.1693 22.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 15:58:13 36.2350 27.1200 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2021.08.04 15:53:01 36.2698 27.0660 11.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2021.08.04 15:52:20 39.0003 27.1690 3.8 -.- 2.3 -.- KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR)
2021.08.04 15:45:09 36.2658 27.0825 10.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2021.08.04 15:42:01 36.2950 27.0640 11.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2021.08.04 15:40:17 36.2638 27.0967 8.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2021.08.04 15:38:15 38.9275 35.6757 2.6 -.- 4.0 4.1 SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)
2021.08.04 15:36:48 36.2737 27.0817 9.5 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ

2021.08.04 15:26:16 36.3455 27.2178 17.2 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 15:22:16 36.3345 27.1333 15.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 15:19:03 36.2678 27.0602 1.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2021.08.04 15:18:16 36.2487 27.0732 15.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2021.08.04 15:10:26 36.2313 27.1067 10.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2021.08.04 15:07:20 36.2337 27.0680 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2021.08.04 15:04:36 36.2432 27.2672 24.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 14:53:38 36.2440 27.1957 21.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 14:45:01 36.2877 27.0238 9.8 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ

2021.08.04 14:06:19 38.9370 25.9775 9.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2021.08.04 14:05:57 36.2532 27.0513 4.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2021.08.04 13:39:33 39.4628 26.3098 4.0 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.08.04 13:38:53 36.3325 27.2040 25.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 13:38:02 40.4148 34.2815 5.0 -.- 2.3 -.- YIRCE-SUNGURLU (CORUM)
2021.08.04 13:37:09 36.3448 27.2010 9.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 13:22:30 36.3553 27.1292 13.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 13:17:55 36.3083 27.1247 11.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 13:12:05 36.2618 27.2272 23.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 13:09:49 36.3735 27.2138 9.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)
2021.08.04 13:01:23 36.3195 27.0405 11.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 12:58:59 36.2775 27.0517 17.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2021.08.04 12:51:54 36.3722 27.2378 23.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 12:45:40 38.0230 27.0298 4.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)2021.08.04 12:44:28 38.0400 27.1495 4.7 -.- 2.3 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)2021.08.04 12:37:56 36.3445 27.0893 7.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.08.04 12:37:09 36.2270 27.0408 26.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.08.04 12:30:21 37.5292 29.2450 12.1 -.- 1.2 -.- SERINHISAR (DENIZLI)2021.08.04 12:11:56 35.7033 29.8873 8.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2021.08.04 12:09:46 36.2882 27.1373 10.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 12:07:55 37.2658 31.8772 3.0 -.- 2.2 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)2021.08.04 12:00:04 36.3212 27.1790 3.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 11:58:06 36.2915 27.1342 13.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 11:56:16 36.2965 27.1375 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 11:55:54 40.8317 27.9397 11.5 -.- 2.3 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI2021.08.04 11:50:48 36.2758 27.1088 8.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2021.08.04 11:39:13 36.3092 27.1107 7.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.08.04 11:37:28 36.2913 27.1330 22.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2021.08.04 11:35:00 36.6440 36.1798 5.0 -.- 1.6 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY)2021.08.04 11:17:24 36.3882 27.1632 21.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 11:11:09 36.2622 27.0715 17.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.08.04 11:00:16 36.3307 27.1362 9.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 10:50:22 36.2535 27.0633 22.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2021.08.04 10:49:31 37.8310 30.5105 5.0 -.- 2.4 -.- KAYIKOY-(ISPARTA)2021.08.04 10:47:20 36.3000 27.0277 26.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2021.08.04 10:45:57 36.3640 27.1412 5.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 10:44:12 36.2263 27.1760 16.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 10:27:38 36.3073 27.0960 16.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 10:22:22 36.3253 27.0365 10.1 -.- 3.2 3.4 AKDENIZ
2021.08.04 10:17:56 36.3712 27.1477 15.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 10:17:03 36.2925 27.1412 8.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 10:09:14 36.2768 27.0452 8.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.08.04 10:04:46 36.2745 27.0938 25.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.08.04 10:02:58 36.3315 27.0512 23.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2021.08.04 09:59:41 36.2832 27.0473 8.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2021.08.04 09:55:59 36.9608 38.4795 5.3 -.- 3.1 2.9 BOZTEPE-SURUC (SANLIURFA)2021.08.04 09:46:51 36.3603 27.1518 20.3 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 09:33:05 36.3052 27.1438 17.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 09:31:21 36.3160 27.1228 18.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 09:25:13 36.3043 27.1197 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.08.04 09:19:50 36.2792 27.0785 6.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.08.04 09:17:48 36.2703 27.1298 23.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2021.08.04 09:15:45 36.3978 27.2123 20.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 09:13:53 36.3333 27.1637 8.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 09:04:06 36.2407 27.1795 23.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 09:00:21 36.3028 26.9972 10.1 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ
2021.08.04 08:55:11 36.3613 27.0750 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2021.08.04 08:53:56 36.3228 27.1372 10.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 08:52:42 36.2497 27.0578 5.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.08.04 08:51:11 36.2668 27.0953 20.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
2021.08.04 08:49:11 36.3238 27.0525 11.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2021.08.04 08:47:11 36.3207 27.1460 9.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 08:45:02 36.2763 27.0773 9.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2021.08.04 08:42:38 36.4117 26.9308 13.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 08:39:25 36.4535 27.2773 17.0 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ
)2021.08.04 08:38:34 36.3573 27.1920 1.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 08:36:50 36.2812 26.8252 21.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 08:36:06 36.3303 27.1683 18.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 08:34:43 36.2618 27.1613 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 08:30:32 36.2618 27.1608 23.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 08:27:51 36.2387 27.1450 72.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2021.08.04 08:25:28 36.2827 27.0242 23.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 08:22:54 36.3293 27.0482 8.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.08.04 08:18:03 40.8470 27.9190 7.9 -.- 2.1 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI2021.08.04 08:07:18 36.3430 27.1153 9.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 08:05:08 36.3270 27.1255 16.7 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 08:03:53 36.3353 27.0265 9.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.08.04 07:51:37 36.3302 27.2052 23.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 07:24:12 36.2715 27.0665 22.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2021.08.04 07:18:39 36.2525 27.0902 7.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2021.08.04 07:14:36 39.3322 25.9962 21.1 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)2021.08.04 07:07:17 36.5055 27.0703 5.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 07:02:02 39.9813 26.1598 5.2 -.- 1.3 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)2021.08.04 06:57:34 36.2672 27.1000 11.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2021.08.04 06:51:40 36.2067 27.3068 9.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 06:48:01 36.2828 27.1245 14.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.08.04 06:40:32 36.2797 27.1672 17.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 06:35:27 36.2793 27.1705 1.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 06:27:33 36.2675 27.0788 21.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 06:25:47 38.4227 38.7825 2.5 -.- 1.9 -.- KALE (MALATYA)2021.08.04 06:20:46 36.2695 27.1392 23.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 06:09:17 36.3830 27.1575 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 05:48:07 36.2277 27.1233 23.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 05:47:24 36.4112 27.1173 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 05:39:48 36.3930 27.1498 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 05:23:36 36.2908 27.0600 25.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2021.08.04 05:15:55 36.4160 27.1085 3.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 05:05:51 36.2882 27.1057 13.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2021.08.04 04:51:57 36.3167 27.1497 17.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 04:44:22 36.2318 27.1680 20.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.08.04 04:40:51 36.3237 27.1432 9.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 04:40:07 36.2023 27.1442 25.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.08.04 04:39:26 36.3807 27.1327 9.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 04:35:29 36.2365 27.1300 8.1 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ
2021.08.04 04:24:31 36.3070 27.0270 10.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2021.08.04 04:22:01 36.2692 27.0000 8.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2021.08.04 04:15:33 36.3252 27.0465 8.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:54:26 36.5092 27.7580 18.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:52:59 36.2722 27.0925 12.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:49:16 36.3605 27.1708 10.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 03:46:04 36.3255 27.2102 8.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 03:42:26 36.3305 27.2010 8.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 03:30:40 36.2545 27.1520 8.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:22:21 36.2293 27.1138 25.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:19:01 36.3210 27.1455 5.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 03:17:13 36.3365 27.0223 5.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:15:45 36.2992 27.0792 11.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:13:14 36.4268 27.1442 7.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 03:11:04 36.2902 27.0458 8.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:08:33 36.2103 27.0670 11.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:07:31 36.2210 27.0400 10.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:04:53 36.2477 27.1075 12.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2021.08.04 03:03:38 36.3460 27.1330 16.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 02:59:34 36.2688 27.1087 23.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:49:27 36.3212 27.1055 21.1 -.- 4.0 4.2 AKDENIZ
2021.08.04 02:47:43 36.3042 27.0122 11.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:46:31 36.2665 27.0963 11.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:44:19 36.1702 27.1043 9.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:42:14 36.2720 27.0807 1.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:41:21 36.2452 27.1308 21.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:37:35 36.2748 27.0730 20.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:23:00 36.2928 27.1212 13.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:20:42 36.2375 27.4248 13.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 02:18:38 36.2615 27.1080 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:17:54 36.2447 27.1038 21.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:13:04 36.2757 27.0377 10.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:08:35 36.2457 27.0897 9.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.08.04 02:06:57 36.4628 27.3563 21.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 02:05:50 36.2898 27.1423 9.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 02:02:16 36.1140 26.9937 3.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.08.04 01:59:44 36.3060 27.1122 13.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.08.04 01:57:07 36.2558 27.1127 11.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.08.04 01:50:44 36.2935 27.1103 6.4 -.- 4.3 4.4 AKDENIZ
2021.08.04 01:44:20 36.3113 27.0568 7.6 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ
2021.08.04 01:38:18 36.3160 27.0495 13.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2021.08.04 01:37:00 36.1595 27.3600 10.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 01:31:51 36.2810 27.0950 6.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2021.08.04 01:29:59 36.2305 27.1072 7.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2021.08.04 01:20:25 36.0967 27.0097 20.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.08.04 01:18:56 38.7362 26.6167 8.6 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)2021.08.04 01:16:01 36.2868 27.0767 11.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2021.08.04 01:12:03 36.3618 27.1907 13.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 01:03:58 36.3568 27.2107 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 01:02:13 36.4545 27.1957 9.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 00:57:33 36.4527 27.0637 11.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 00:53:15 36.3285 27.0393 7.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2021.08.04 00:41:35 36.3917 27.1370 9.4 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 00:39:14 39.4568 23.8970 9.3 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN2021.08.04 00:26:31 36.4100 27.1308 2.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 00:20:00 36.3902 27.1622 1.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 00:18:26 36.3533 27.0322 7.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2021.08.04 00:17:07 36.3807 27.1142 3.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 00:15:13 36.4738 27.1525 1.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ
)2021.08.04 00:13:11 36.2918 27.0765 2.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

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