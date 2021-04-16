Son depremler: Elazığ’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin şiddeti, saat kaçta olduğu hakkında da bilgi alıyorlar. Son dakika haberinde Kandilli Rasathanesi tarafından Elazığ'da deprem olduğu açıklandı. Peki, en son depremin şiddeti kaç? İşte son depremler hakkında yapılan açıklamalar
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Son depremler gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'da saat 16:45'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.
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DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'da saat 16:45'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.