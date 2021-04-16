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Gündem
Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 17:03 | 

Son depremler: Elazığ’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan depremin şiddeti, saat kaçta olduğu hakkında da bilgi alıyorlar. Son dakika haberinde Kandilli Rasathanesi tarafından Elazığ'da deprem olduğu açıklandı. Peki, en son depremin şiddeti kaç? İşte son depremler hakkında yapılan açıklamalar

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1

Son depremler gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'da saat 16:45'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'da saat 16:45'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.04.16 16:45:44 38.4720 39.1962 5.0 -.- 3.4 3.4 DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.04.16 15:00:31 40.1847 28.8467 0.0 -.- 2.4 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA) İlksel

2021.04.16 13:59:00 36.5875 27.4608 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 13:44:32 36.0678 27.0335 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.16 13:12:59 37.8405 27.1785 17.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.16 13:08:02 36.5257 27.3353 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 13:06:10 39.8827 28.8537 0.0 -.- 2.1 -.- IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.04.16 12:25:53 36.2197 27.1382 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.16 12:21:17 37.1417 30.5540 5.0 -.- 1.8 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2021.04.16 12:03:21 39.8412 26.2412 0.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2021.04.16 11:41:38 36.2488 33.7312 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

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