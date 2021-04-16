Son depremler: Elazığ’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ'da saat 16:45'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.