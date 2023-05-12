Güncelleme Tarihi:
AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2023-05-12 11:36:24
|37.839
|36.222
|7.02
|MW
|4.3
|Saimbeyli (Adana)
|583323
|2023-05-12 11:33:21
|37.874
|36.254
|7.0
|ML
|4.5
|Saimbeyli (Adana)
|583319
|2023-05-12 11:21:38
|37.509
|37.1
|7.03
|ML
|1.2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|583321
|2023-05-12 11:19:39
|38.276
|37.758
|7.0
|ML
|1.8
|Akçadağ (Malatya)
|583322
|2023-05-12 10:54:05
|38.271
|38.696
|11.76
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|583315
|2023-05-12 10:47:41
|37.201
|36.925
|7.0
|ML
|2.0
|Nurdağı (Gaziantep)
|583313
|2023-05-12 10:39:15
|38.09
|38.594
|7.0
|ML
|1.3
|Sincik (Adıyaman)
|583316
|2023-05-12 10:20:21
|37.923
|36.49
|7.0
|ML
|1.8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|583311
|2023-05-12 10:08:09
|37.901
|36.306
|7.0
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|583309
|2023-05-12 10:06:57
|36.209
|36.15
|6.86
|ML
|1.6
|Antakya (Hatay)
|583310
|2023-05-12 09:56:06
|38.104
|38.41
|7.0
|ML
|0.9
|Çelikhan (Adıyaman)
|583305
|2023-05-12 09:52:40
|37.985
|38.133
|7.0
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|583304
|2023-05-12 09:49:43
|38.227
|38.167
|7.02
|ML
|2.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|583302
|2023-05-12 09:43:52
|37.607
|37.38
|7.0
|ML
|1.3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|583297
|2023-05-12 09:35:11
|37.076
|36.889
|7.0
|ML
|1.6
|Nurdağı (Gaziantep)
|583295
|2023-05-12 09:30:30
|37.407
|37.12
|7.09
|ML
|1.4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|583293
|2023-05-12 09:23:20
|37.859
|36.201
|7.0
|ML
|1.5
|Saimbeyli (Adana)
|583301
|2023-05-12 09:11:13
|37.855
|36.203
|7.0
|ML
|3.1
|Saimbeyli (Adana)
|583289
|2023-05-12 09:04:59
|38.212
|38.618
|7.0
|ML
|1.7
|Pütürge (Malatya)
|583291
|2023-05-12 09:02:44
|38.933
|33.573
|7.0
|ML
|0.8
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|583292
|2023-05-12 09:00:33
|38.384
|37.501
|7.0
|ML
|2.0
|Darende (Malatya)
|583290
|2023-05-12 08:54:20
|38.209
|38.625
|4.78
|ML
|2.7
|Pütürge (Malatya)
|583296
|2023-05-12 08:53:34
|37.746
|36.56
|7.13
|ML
|2.9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|583294
|2023-05-12 08:36:11
|37.784
|37.736
|5.16
|ML
|2.2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|583287
|2023-05-12 08:31:52
|36.196
|36.133
|7.0
|ML
|2.5
|Defne (Hatay)
|583288
|2023-05-12 08:11:41
|37.861
|36.285
|7.0
|ML
|1.8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|583286
|2023-05-12 07:58:51
|37.692
|36.35
|7.24
|ML
|1.5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|583284
|2023-05-12 07:45:34
|37.921
|36.218
|7.0
|ML
|1.7
|Saimbeyli (Adana)
|583283
|2023-05-12 07:44:52
|38.56
|40.393
|7.05
|ML
|2.4
|Hani (Diyarbakır)
|583285
|2023-05-12 07:43:12
|38.086
|37.186
|7.02
|ML
|2.0
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|583282
|2023-05-12 07:23:40
|38.01
|31.06
|7.0
|ML
|0.7
|Gelendost (Isparta)
|583278
|2023-05-12 07:23:20
|36.167
|36.003
|8.03
|ML
|2.0
|Samandağ (Hatay)
|583272
|2023-05-12 07:18:47
|36.339
|29.22
|25.02
|ML
|1.4
|Seydikemer (Muğla)
|583276
|2023-05-12 07:18:13
|37.892
|36.235
|5.44
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|583270
|2023-05-12 07:17:26
|38.112
|38.636
|6.99
|ML
|1.5
|Pütürge (Malatya)
|583274
|2023-05-12 07:06:24
|38.007
|37.569
|7.0
|ML
|1.2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|583268
|2023-05-12 06:49:26
|38.191
|38.611
|7.22
|ML
|1.3
|Pütürge (Malatya)
|583259
|2023-05-12 06:38:15
|39.339
|27.704
|7.0
|ML
|1.3
|Soma (Manisa)
|583258
|2023-05-12 06:34:12
|38.258
|38.685
|12.08
|ML
|1.9
|Pütürge (Malatya)
|583256
|2023-05-12 06:32:47
|37.823
|36.612
|7.0
|ML
|1.6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|583255
|2023-05-12 06:31:43
|38.668
|39.823
|8.23
|ML
|1.9
|Kovancılar (Elazığ)
|583257
|2023-05-12 06:29:17
|38.239
|38.684
|10.73
|ML
|1.4
|Pütürge (Malatya)
|583254
|2023-05-12 06:25:39
|38.23
|37.394
|7.0
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|583253
|2023-05-12 06:14:37
|38.089
|38.127
|6.99
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|583252
|2023-05-12 06:03:14
|39.821
|29.329
|7.0
|ML
|1.2
|Keles (Bursa)
|583251
|2023-05-12 06:01:01
|38.111
|37.776
|8.05
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|583250
|2023-05-12 05:58:20
|37.953
|37.742
|8.12
|ML
|1.6
|Doğanşehir (Malatya)
|583281
|2023-05-12 05:43:34
|37.904
|36.249
|7.04
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|583277
|2023-05-12 05:41:22
|37.693
|36.485
|6.79
|ML
|1.7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|583279
|2023-05-12 05:30:59
|38.149
|38.276
|7.0
|ML
|1.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|583280
|2023-05-12 05:28:25
|38.14
|38.095
|7.0
|ML
|1.3
|Doğanşehir (Malatya)
|583275
|2023-05-12 05:24:32
|38.225
|38.192
|7.0
|ML
|2.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|583273
|2023-05-12 05:16:39
|37.954
|36.338
|5.14
|ML
|2.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|583271
|2023-05-12 04:54:00
|38.731
|27.752
|12.32
|ML
|2.4
|Saruhanlı (Manisa)
|583269
|2023-05-12 04:37:38
|38.155
|37.892
|10.52
|ML
|1.7
|Doğanşehir (Malatya)
|583267
|2023-05-12 04:25:34
|38.057
|37.055
|7.0
|ML
|2.0
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|583265
|2023-05-12 04:21:52
|38.089
|38.452
|6.95
|ML
|1.5
|Çelikhan (Adıyaman)
|583266
|2023-05-12 04:18:21
|38.762
|37.49
|7.04
|ML
|1.7
|Gürün (Sivas)
|583264
|2023-05-12 04:13:53
|38.236
|37.352
|6.95
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|583261
|2023-05-12 04:04:06
|36.046
|36.124
|7.0
|ML
|1.7
|Yayladağı (Hatay)
|583263
|2023-05-12 04:01:12
|37.47
|37.16
|10.58
|ML
|1.8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|583262
|2023-05-12 03:54:08
|37.899
|36.206
|12.14
|ML
|3.4
|Saimbeyli (Adana)
|583246
|2023-05-12 03:39:41
|37.209
|36.947
|7.24
|ML
|1.9
|Nurdağı (Gaziantep)
|583247
|2023-05-12 03:37:13
|38.106
|37.805
|5.69
|ML
|2.1
|Doğanşehir (Malatya)
|583248
|2023-05-12 03:31:02
|36.028
|27.284
|7.72
|ML
|2.8
|Ege Denizi - [75.42 km] Datça (Muğla)
|583249
|2023-05-12 03:24:51
|39.742
|33.467
|7.0
|ML
|1.3
|Merkez (Kırıkkale)
|583260
|2023-05-12 02:57:12
|38.636
|43.161
|6.91
|ML
|1.3
|Tuşba (Van)
|583244
|2023-05-12 02:55:04
|37.881
|36.522
|6.98
|ML
|1.3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|583242
|2023-05-12 02:51:05
|37.787
|37.731
|5.92
|ML
|1.4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|583243
|2023-05-12 02:46:47
|36.969
|28.8
|15.04
|ML
|1.4
|Köyceğiz (Muğla)
|583245
|2023-05-12 02:33:10
|38.369
|43.689
|7.0
|ML
|1.9
|Gürpınar (Van)
|583241
|2023-05-12 02:29:45
|37.534
|37.198
|12.7
|ML
|1.7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|583240
|2023-05-12 02:25:51
|38.259
|38.28
|5.95
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|583238
|2023-05-12 02:25:02
|37.207
|36.984
|7.0
|ML
|1.1
|Nurdağı (Gaziantep)
|583239
|2023-05-12 02:08:58
|40.677
|30.438
|10.66
|ML
|1.4
|Erenler (Sakarya)
|583237
|2023-05-12 02:06:15
|37.989
|38.16
|7.0
|ML
|1.5
|Çelikhan (Adıyaman)
|583235
|2023-05-12 02:04:14
|38.103
|38.469
|7.0
|ML
|1.8
|Sincik (Adıyaman)
|583234
|2023-05-12 02:02:50
|38.156
|38.459
|7.0
|ML
|1.3
|Battalgazi (Malatya)
|583233
|2023-05-12 02:00:45
|37.097
|28.422
|9.7
|ML
|1.2
|Ula (Muğla)
|583236
|2023-05-12 01:52:47
|38.054
|37.499
|7.0
|ML
|2.1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|583231
|2023-05-12 01:49:45
|38.071
|37.688
|7.0
|ML
|1.3
|Doğanşehir (Malatya)
|583232
|2023-05-12 01:41:45
|38.093
|38.207
|7.0
|ML
|1.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|583229
|2023-05-12 01:38:50
|38.011
|38.445
|7.0
|ML
|0.7
|Sincik (Adıyaman)
|583228
|2023-05-12 01:36:06
|38.205
|37.66
|7.0
|ML
|1.9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|583227
|2023-05-12 01:33:35
|37.482
|37.189
|15.03
|ML
|1.8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|583226
|2023-05-12 01:32:09
|40.702
|27.377
|6.96
|ML
|1.5
|Marmara Denizi - [05.54 km] Şarköy (Tekirdağ)
|583230
|2023-05-12 01:23:00
|37.19
|36.721
|5.04
|ML
|1.2
|Nurdağı (Gaziantep)
|583224
|2023-05-12 01:20:25
|37.833
|36.278
|7.0
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|583222
|2023-05-12 01:20:18
|38.302
|38.174
|7.17
|ML
|1.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|583223
|2023-05-12 01:17:43
|40.653
|30.472
|7.0
|ML
|1.1
|Erenler (Sakarya)
|583225
|2023-05-12 01:13:09
|36.418
|28.481
|11.81
|ML
|1.5
|Akdeniz - [38.53 km] Ortaca (Muğla)
|583221
|2023-05-12 01:04:43
|38.1
|37.821
|7.0
|ML
|1.4
|Doğanşehir (Malatya)
|583220
|2023-05-12 01:03:38
|38.104
|38.424
|7.0
|ML
|1.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|583219
|2023-05-12 00:55:56
|38.095
|36.596
|7.0
|ML
|1.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|583217
|2023-05-12 00:47:18
|38.192
|38.128
|7.0
|ML
|0.8
|Yeşilyurt (Malatya)
|583218
|2023-05-12 00:41:44
|39.692
|27.195
|10.27
|ML
|2.2
|Havran (Balıkesir)
|583216
|2023-05-12 00:40:17
|38.119
|38.518
|7.0
|ML
|1.1
|Sincik (Adıyaman)
|583215
|2023-05-12 00:31:30
|38.113
|37.837
|7.0
|ML
|2.4
|Doğanşehir (Malatya)
|583214
|2023-05-12 00:17:08
|38.272
|38.226
|7.0
|ML
|2.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|583212
|2023-05-12 00:15:01
|38.465
|39.168
|13.29
|ML
|1.4
|Sivrice (Elazığ)
|583213