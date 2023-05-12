Deprem mi oldu, sorusu son depremler ve artçı sarsıntıların devam etmesiyle beraber araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri, güncel verilerle deprem listesine yansıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntıları hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularının cevabını sorguluyor. İşte canlı ve anlık Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı...