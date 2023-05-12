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SON DEPREMLER EKRANI (12 Mayıs): Az önce deprem mi oldu? Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem! En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli ile dakika dakika son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler#Deprem Mi Oldu#Nerede Deprem Oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 11:44

Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile dakika dakika güncelleniyor. AFAD verilerine göre Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu sorusunun yanıtı meydana gelen sarsıntılarla birlikte günün aranan konularından biri. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana Saimbeyli'de 3.1 büyüklüğünde, Kahramanmaraş Kaynar'da da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gün içinde oluşan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, hangi derinlikte gerçekleştiği vb. bilgiler deprem listesinde yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 12 Mayıs AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER ekranı...

1/3SON DEPREMLER EKRANI (12 Mayıs): Az önce deprem mi oldu Adanada 4.5 büyüklüğünde deprem En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu İşte AFAD ve Kandilli ile dakika dakika son depremler listesi

Deprem mi oldu, sorusu son depremler ve artçı sarsıntıların devam etmesiyle beraber araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri, güncel verilerle deprem listesine yansıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntıları hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularının cevabını sorguluyor. İşte canlı ve anlık Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı...

2/3AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2023-05-12 11:36:2437.83936.2227.02MW4.3Saimbeyli (Adana)583323
2023-05-12 11:33:2137.87436.2547.0ML4.5Saimbeyli (Adana)583319
2023-05-12 11:21:3837.50937.17.03ML1.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)583321
2023-05-12 11:19:3938.27637.7587.0ML1.8Akçadağ (Malatya)583322
2023-05-12 10:54:0538.27138.69611.76ML1.2Battalgazi (Malatya)583315
2023-05-12 10:47:4137.20136.9257.0ML2.0Nurdağı (Gaziantep)583313
2023-05-12 10:39:1538.0938.5947.0ML1.3Sincik (Adıyaman)583316
2023-05-12 10:20:2137.92336.497.0ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)583311
2023-05-12 10:08:0937.90136.3067.0ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)583309
2023-05-12 10:06:5736.20936.156.86ML1.6Antakya (Hatay)583310
2023-05-12 09:56:0638.10438.417.0ML0.9Çelikhan (Adıyaman)583305
2023-05-12 09:52:4037.98538.1337.0ML1.2Doğanşehir (Malatya)583304
2023-05-12 09:49:4338.22738.1677.02ML2.6Yeşilyurt (Malatya)583302
2023-05-12 09:43:5237.60737.387.0ML1.3Pazarcık (Kahramanmaraş)583297
2023-05-12 09:35:1137.07636.8897.0ML1.6Nurdağı (Gaziantep)583295
2023-05-12 09:30:3037.40737.127.09ML1.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)583293
2023-05-12 09:23:2037.85936.2017.0ML1.5Saimbeyli (Adana)583301
2023-05-12 09:11:1337.85536.2037.0ML3.1Saimbeyli (Adana)583289
2023-05-12 09:04:5938.21238.6187.0ML1.7Pütürge (Malatya)583291
2023-05-12 09:02:4438.93333.5737.0ML0.8Şereflikoçhisar (Ankara)583292
2023-05-12 09:00:3338.38437.5017.0ML2.0Darende (Malatya)583290
2023-05-12 08:54:2038.20938.6254.78ML2.7Pütürge (Malatya)583296
2023-05-12 08:53:3437.74636.567.13ML2.9Andırın (Kahramanmaraş)583294
2023-05-12 08:36:1137.78437.7365.16ML2.2Gölbaşı (Adıyaman)583287
2023-05-12 08:31:5236.19636.1337.0ML2.5Defne (Hatay)583288
2023-05-12 08:11:4137.86136.2857.0ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)583286
2023-05-12 07:58:5137.69236.357.24ML1.5Andırın (Kahramanmaraş)583284
2023-05-12 07:45:3437.92136.2187.0ML1.7Saimbeyli (Adana)583283
2023-05-12 07:44:5238.5640.3937.05ML2.4Hani (Diyarbakır)583285
2023-05-12 07:43:1238.08637.1867.02ML2.0Ekinözü (Kahramanmaraş)583282
2023-05-12 07:23:4038.0131.067.0ML0.7Gelendost (Isparta)583278
2023-05-12 07:23:2036.16736.0038.03ML2.0Samandağ (Hatay)583272
2023-05-12 07:18:4736.33929.2225.02ML1.4Seydikemer (Muğla)583276
2023-05-12 07:18:1337.89236.2355.44ML1.8Saimbeyli (Adana)583270
2023-05-12 07:17:2638.11238.6366.99ML1.5Pütürge (Malatya)583274
2023-05-12 07:06:2438.00737.5697.0ML1.2Nurhak (Kahramanmaraş)583268
2023-05-12 06:49:2638.19138.6117.22ML1.3Pütürge (Malatya)583259
2023-05-12 06:38:1539.33927.7047.0ML1.3Soma (Manisa)583258
2023-05-12 06:34:1238.25838.68512.08ML1.9Pütürge (Malatya)583256
2023-05-12 06:32:4737.82336.6127.0ML1.6Onikişubat (Kahramanmaraş)583255
2023-05-12 06:31:4338.66839.8238.23ML1.9Kovancılar (Elazığ)583257
2023-05-12 06:29:1738.23938.68410.73ML1.4Pütürge (Malatya)583254
2023-05-12 06:25:3938.2337.3947.0ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)583253
2023-05-12 06:14:3738.08938.1276.99ML1.2Doğanşehir (Malatya)583252
2023-05-12 06:03:1439.82129.3297.0ML1.2Keles (Bursa)583251
2023-05-12 06:01:0138.11137.7768.05ML1.2Doğanşehir (Malatya)583250
2023-05-12 05:58:2037.95337.7428.12ML1.6Doğanşehir (Malatya)583281
2023-05-12 05:43:3437.90436.2497.04ML1.8Saimbeyli (Adana)583277
2023-05-12 05:41:2237.69336.4856.79ML1.7Andırın (Kahramanmaraş)583279
2023-05-12 05:30:5938.14938.2767.0ML1.4Yeşilyurt (Malatya)583280
2023-05-12 05:28:2538.1438.0957.0ML1.3Doğanşehir (Malatya)583275
2023-05-12 05:24:3238.22538.1927.0ML2.4Yeşilyurt (Malatya)583273
2023-05-12 05:16:3937.95436.3385.14ML2.1Göksun (Kahramanmaraş)583271
2023-05-12 04:54:0038.73127.75212.32ML2.4Saruhanlı (Manisa)583269
2023-05-12 04:37:3838.15537.89210.52ML1.7Doğanşehir (Malatya)583267
2023-05-12 04:25:3438.05737.0557.0ML2.0Ekinözü (Kahramanmaraş)583265
2023-05-12 04:21:5238.08938.4526.95ML1.5Çelikhan (Adıyaman)583266
2023-05-12 04:18:2138.76237.497.04ML1.7Gürün (Sivas)583264
2023-05-12 04:13:5338.23637.3526.95ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)583261
2023-05-12 04:04:0636.04636.1247.0ML1.7Yayladağı (Hatay)583263
2023-05-12 04:01:1237.4737.1610.58ML1.8Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)583262
2023-05-12 03:54:0837.89936.20612.14ML3.4Saimbeyli (Adana)583246
2023-05-12 03:39:4137.20936.9477.24ML1.9Nurdağı (Gaziantep)583247
2023-05-12 03:37:1338.10637.8055.69ML2.1Doğanşehir (Malatya)583248
2023-05-12 03:31:0236.02827.2847.72ML2.8Ege Denizi - [75.42 km] Datça (Muğla)583249
2023-05-12 03:24:5139.74233.4677.0ML1.3Merkez (Kırıkkale)583260
2023-05-12 02:57:1238.63643.1616.91ML1.3Tuşba (Van)583244
2023-05-12 02:55:0437.88136.5226.98ML1.3Onikişubat (Kahramanmaraş)583242
2023-05-12 02:51:0537.78737.7315.92ML1.4Gölbaşı (Adıyaman)583243
2023-05-12 02:46:4736.96928.815.04ML1.4Köyceğiz (Muğla)583245
2023-05-12 02:33:1038.36943.6897.0ML1.9Gürpınar (Van)583241
2023-05-12 02:29:4537.53437.19812.7ML1.7Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)583240
2023-05-12 02:25:5138.25938.285.95ML1.5Yeşilyurt (Malatya)583238
2023-05-12 02:25:0237.20736.9847.0ML1.1Nurdağı (Gaziantep)583239
2023-05-12 02:08:5840.67730.43810.66ML1.4Erenler (Sakarya)583237
2023-05-12 02:06:1537.98938.167.0ML1.5Çelikhan (Adıyaman)583235
2023-05-12 02:04:1438.10338.4697.0ML1.8Sincik (Adıyaman)583234
2023-05-12 02:02:5038.15638.4597.0ML1.3Battalgazi (Malatya)583233
2023-05-12 02:00:4537.09728.4229.7ML1.2Ula (Muğla)583236
2023-05-12 01:52:4738.05437.4997.0ML2.1Elbistan (Kahramanmaraş)583231
2023-05-12 01:49:4538.07137.6887.0ML1.3Doğanşehir (Malatya)583232
2023-05-12 01:41:4538.09338.2077.0ML1.0Çelikhan (Adıyaman)583229
2023-05-12 01:38:5038.01138.4457.0ML0.7Sincik (Adıyaman)583228
2023-05-12 01:36:0638.20537.667.0ML1.9Elbistan (Kahramanmaraş)583227
2023-05-12 01:33:3537.48237.18915.03ML1.8Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)583226
2023-05-12 01:32:0940.70227.3776.96ML1.5Marmara Denizi - [05.54 km] Şarköy (Tekirdağ)583230
2023-05-12 01:23:0037.1936.7215.04ML1.2Nurdağı (Gaziantep)583224
2023-05-12 01:20:2537.83336.2787.0ML1.3Saimbeyli (Adana)583222
2023-05-12 01:20:1838.30238.1747.17ML1.6Yeşilyurt (Malatya)583223
2023-05-12 01:17:4340.65330.4727.0ML1.1Erenler (Sakarya)583225
2023-05-12 01:13:0936.41828.48111.81ML1.5Akdeniz - [38.53 km] Ortaca (Muğla)583221
2023-05-12 01:04:4338.137.8217.0ML1.4Doğanşehir (Malatya)583220
2023-05-12 01:03:3838.10438.4247.0ML1.0Çelikhan (Adıyaman)583219
2023-05-12 00:55:5638.09536.5967.0ML1.9Göksun (Kahramanmaraş)583217
2023-05-12 00:47:1838.19238.1287.0ML0.8Yeşilyurt (Malatya)583218
2023-05-12 00:41:4439.69227.19510.27ML2.2Havran (Balıkesir)583216
2023-05-12 00:40:1738.11938.5187.0ML1.1Sincik (Adıyaman)583215
2023-05-12 00:31:3038.11337.8377.0ML2.4Doğanşehir (Malatya)583214
2023-05-12 00:17:0838.27238.2267.0ML2.0Yeşilyurt (Malatya)583212
2023-05-12 00:15:0138.46539.16813.29ML1.4Sivrice (Elazığ)583213

3/3KANDİLLİ SON DEPREMLER EKRANI

KANDİLLİ SON DEPREMLER EKRANI

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.05.12 11:33:20 37.8750 36.2678 5.0 -.- 4.6 4.5 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 11:06:01 38.2030 36.5618 9.1 -.- 1.5 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 10:20:22 37.9100 36.5168 9.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 09:49:43 38.2320 38.1490 3.2 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.12 09:11:13 37.8785 36.2197 5.0 -.- 3.1 3.0 KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 09:00:32 38.4232 37.4848 19.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 08:54:20 38.2758 38.6855 5.0 -.- 2.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 08:53:33 37.7677 36.5565 10.3 -.- 3.0 2.9 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 08:36:13 37.8065 37.6482 26.4 -.- 2.4 -.- GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 08:31:49 36.0790 36.0972 4.3 -.- 2.5 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.05.12 08:11:40 37.9533 36.3213 15.4 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 07:44:52 38.5372 40.4042 7.3 -.- 2.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.12 07:43:12 38.0952 37.1582 6.2 -.- 2.1 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 07:23:19 36.1193 35.9142 2.9 -.- 2.0 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.12 07:18:12 37.9150 36.2587 11.5 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.12 06:56:49 36.3310 36.3045 5.0 -.- 1.5 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2023.05.12 06:51:04 36.4147 36.2308 6.1 -.- 1.4 -.- OTENCAY-BELEN (HATAY) İlksel
2023.05.12 06:34:11 38.2630 38.6812 5.0 -.- 2.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 06:32:47 37.8710 36.7358 9.3 -.- 1.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 06:31:43 38.6357 39.8515 2.0 -.- 2.2 -.- GOMECBAGLAR-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.05.12 06:25:40 38.2725 37.3210 8.1 -.- 1.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 06:24:49 36.6102 36.2863 10.1 -.- 1.3 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.05.12 06:03:14 39.7852 29.3795 18.7 -.- 1.4 -.- KARAMANLAR-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2023.05.12 05:58:31 37.9343 36.3170 7.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 05:49:43 38.0177 36.3918 25.3 -.- 1.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 05:43:34 37.9440 36.2588 14.9 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 05:41:22 37.6897 36.5013 5.0 -.- 1.7 -.- KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 05:24:33 38.1903 38.2547 6.6 -.- 2.3 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.12 05:16:38 37.9787 36.3907 5.0 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 04:54:00 38.7535 27.7418 13.7 -.- 2.5 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.05.12 04:37:38 38.1693 37.8792 5.0 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.12 04:25:35 38.1050 37.0340 2.9 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 04:18:21 38.7697 37.5482 5.0 -.- 1.8 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.12 04:13:54 38.2773 37.3027 1.1 -.- 1.6 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 04:04:05 36.0703 36.1508 3.4 -.- 2.1 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel
2023.05.12 04:01:08 37.6147 37.3117 8.6 -.- 1.7 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 03:54:08 37.9340 36.3015 5.0 -.- 3.4 3.3 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 03:39:42 37.1773 36.9447 2.8 -.- 1.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.12 03:37:13 38.1533 37.8112 2.7 -.- 2.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.12 03:31:01 35.9665 27.2220 9.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.12 03:17:17 39.2002 38.0918 1.3 -.- 1.6 -.- EGRISU-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2023.05.12 03:14:50 38.6482 39.5665 20.2 -.- 1.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel
2023.05.12 02:57:10 38.5777 43.2282 23.7 -.- 1.2 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2023.05.12 02:55:04 37.8888 36.6003 6.9 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 02:51:05 37.8102 37.7167 6.7 -.- 1.1 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 02:46:47 36.9825 28.8027 11.5 -.- 1.7 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.05.12 02:33:09 38.3527 43.6778 8.4 -.- 2.1 -.- ORTAKOY-GURPINAR (VAN) İlksel
2023.05.12 02:32:22 38.4910 37.4693 14.3 -.- 0.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 02:29:45 37.4988 37.1853 5.0 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 02:26:09 38.4930 37.6590 5.0 -.- 1.6 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.12 02:08:58 40.6630 30.4198 12.1 -.- 1.7 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.05.12 02:06:15 38.0208 38.1463 9.9 -.- 1.8 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 02:04:12 38.0958 38.4648 5.0 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.12 02:00:44 37.1262 28.4622 5.3 -.- 1.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.12 01:52:46 38.0763 37.5190 7.2 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 01:36:07 38.2775 37.6738 5.5 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.12 01:33:35 37.5042 37.2280 6.1 -.- 1.7 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 01:32:08 40.6953 27.4000 4.0 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.05.12 01:23:00 37.1988 36.7398 5.1 -.- 1.1 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.12 01:17:43 40.6690 30.4518 15.6 -.- 1.5 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.05.12 01:13:09 36.4900 28.4808 21.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.12 01:04:43 38.1342 37.8173 16.1 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.12 00:55:55 38.1363 36.6180 8.5 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.12 00:41:44 39.6938 27.2152 6.7 -.- 2.6 -.- ARMUTCUK-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2023.05.12 00:31:29 38.1255 37.8217 5.0 -.- 2.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.12 00:17:07 38.2607 38.2162 1.1 -.- 2.1 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.12 00:15:01 38.4922 39.2308 5.6 -.- 1.9 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2023.05.12 00:08:35 37.2482 37.0168 6.1 -.- 1.6 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

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