Son depremler: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddeti anlık olarak paylaşılıyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte,6 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla KIZILAGAC-ULA, bölgesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLERBüyüklükTarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2022.04.06 06:46:00 37.0182 27.6960 7.4 -.- 1.3 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel2022.04.06 06:41:45 36.9170 27.6348 2.7 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2022.04.06 05:59:56 36.9312 27.5333 7.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2022.04.06 05:44:27 37.0692 28.3627 6.0 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel2022.04.06 05:37:17 39.9765 43.6440 8.3 -.- 2.0 -.- UCKAYA-TUZLUCA (IGDIR) İlksel2022.04.06 05:34:33 34.9118 33.9417 21.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel2022.04.06 05:26:42 36.9233 27.5230 6.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2022.04.06 05:20:38 36.9243 27.5173 4.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2022.04.06 05:00:28 38.9148 26.1947 7.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel2022.04.06 04:36:22 39.1072 36.0582 5.0 -.- 1.8 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel2022.04.06 04:14:46 39.0918 36.1010 5.0 -.- 2.4 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel2022.04.06 03:55:07 35.1100 26.7860 5.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel2022.04.06 03:49:59 37.0140 28.3995 9.1 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel2022.04.06 03:39:33 37.0315 28.4123 11.5 -.- 1.7 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel2022.04.06 03:25:28 37.1200 31.1223 101.0 -.- 2.4 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA) İlksel2022.04.06 01:45:52 38.6308 39.6902 5.6 -.- 2.2 -.- YOLUSTU-(ELAZIG) İlksel2022.04.06 00:59:09 37.0728 28.3693 5.9 -.- 3.1 3.3 KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel2022.04.06 00:12:23 37.0022 28.4140 4.0 -.- 1.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel