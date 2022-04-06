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Son depremler: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu

Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremler ardından gözler bir kez daha son depremler verilerine çevrildi. Yaşanan sarsıntıların şiddetini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremlerin detaylarını resmi adresi üzerinden paylaştı.

1/3Son depremler: Deprem mi oldu Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddeti anlık olarak paylaşılıyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte,6 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/3Son depremler: Deprem mi oldu Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla KIZILAGAC-ULA, bölgesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3/3Son depremler: Deprem mi oldu Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu

 

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLERBüyüklükTarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------2022.04.06 06:46:00  37.0182   27.6960        7.4      -.-  1.3  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel2022.04.06 06:41:45  36.9170   27.6348        2.7      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel2022.04.06 05:59:56  36.9312   27.5333        7.4      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel2022.04.06 05:44:27  37.0692   28.3627        6.0      -.-  2.2  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel2022.04.06 05:37:17  39.9765   43.6440        8.3      -.-  2.0  -.-   UCKAYA-TUZLUCA (IGDIR)                            İlksel2022.04.06 05:34:33  34.9118   33.9417       21.7      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel2022.04.06 05:26:42  36.9233   27.5230        6.0      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel2022.04.06 05:20:38  36.9243   27.5173        4.9      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel2022.04.06 05:00:28  38.9148   26.1947        7.1      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel2022.04.06 04:36:22  39.1072   36.0582        5.0      -.-  1.8  -.-   TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI)                        İlksel2022.04.06 04:14:46  39.0918   36.1010        5.0      -.-  2.4  -.-   KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)                          İlksel2022.04.06 03:55:07  35.1100   26.7860        5.0      -.-  3.2  3.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel2022.04.06 03:49:59  37.0140   28.3995        9.1      -.-  1.8  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel2022.04.06 03:39:33  37.0315   28.4123       11.5      -.-  1.7  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel2022.04.06 03:25:28  37.1200   31.1223      101.0      -.-  2.4  -.-   KARATAS-SERIK (ANTALYA)                           İlksel2022.04.06 01:45:52  38.6308   39.6902        5.6      -.-  2.2  -.-   YOLUSTU-(ELAZIG)                                  İlksel2022.04.06 00:59:09  37.0728   28.3693        5.9      -.-  3.1  3.3   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel2022.04.06 00:12:23  37.0022   28.4140        4.0      -.-  1.5  -.-   YESILCAM-ULA (MUGLA)                              İlksel

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