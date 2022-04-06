Son depremler: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddeti anlık olarak paylaşılıyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte,6 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu