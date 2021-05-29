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Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 - 10:30 | 

Son depremler.. Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte meydana gelen depremlerin listesi

Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından çevre illerde veya kendi kentinde sarsıntıları az da olsa hisseden vatandaşlar 'deprem mi oldu ve nerede deprem oldu' sorularının cevabını internette araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem listelerine göre ülkemizde yaşanan son deprem il il bilgi veriliyor. Peki bugün en son nerede deprem oldu.. İşte son deprem listesi ve detaylar

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1

Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 29 Mayıs'a ilişkin son dakika depremler...

2SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.05.29 10:12:02 39.9260 30.4593 0.0 -.- 1.6 -.- AVLAMIS-TEPEBASI (ESKISEHIR)
2021.05.29 09:21:02 38.1127 26.1372 4.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2021.05.29 09:07:31 41.6272 44.1337 49.1 -.- 2.4 -.- GURCISTAN
2021.05.29 08:37:25 36.9598 27.3545 4.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.05.29 07:28:16 39.5205 26.0842 15.3 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
2021.05.29 06:59:59 38.9517 26.0550 8.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2021.05.29 06:15:49 37.8692 26.7278 3.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2021.05.29 06:02:12 37.0098 27.9455 10.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.05.29 05:32:33 35.5692 29.5525 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.05.29 05:25:14 38.9845 26.1177 11.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.05.29 04:35:48 36.1290 34.2637 11.2 -.- 1.7 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
2021.05.29 04:27:57 38.9338 26.0202 7.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2021.05.29 03:50:58 35.5255 26.9372 21.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2021.05.29 03:47:02 35.2263 27.0952 7.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2021.05.29 03:03:34 37.8438 29.2515 7.4 -.- 2.1 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
2021.05.29 02:20:10 36.4098 27.0990 1.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.29 01:26:09 40.4392 26.2525 6.7 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.05.29 00:08:16 39.1173 27.8382 10.5 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
2021.05.28 23:23:15 40.1558 31.7560 8.8 -.- 2.0 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2021.05.28 22:52:04 41.0758 28.9563 10.7 -.- 1.1 -.- KAGITHANE (ISTANBUL)
2021.05.28 22:36:50 37.1908 30.6623 20.7 -.- 2.0 -.- CAMILI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
2021.05.28 22:22:10 36.4842 27.1558 14.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.28 22:11:34 37.1390 28.0275 13.2 -.- 1.4 -.- DAGPINAR-(MUGLA)
2021.05.28 22:10:58 37.1093 28.0025 7.6 -.- 1.5 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 22:09:50 37.0230 27.9267 4.1 -.- 2.2 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 21:52:20 36.4462 28.6753 8.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2021.05.28 21:33:12 37.8665 26.9490 10.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.05.28 21:24:40 38.1017 27.0445 10.8 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR)
2021.05.28 21:19:19 38.9928 26.0908 12.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.05.28 21:17:51 40.4643 29.2778 2.2 -.- 1.4 -.- CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA)

3

2021.05.28 20:25:43 39.5280 26.1005 11.2 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
2021.05.28 20:24:12 38.8303 40.0692 5.0 -.- 3.4 3.3 DURMUSLAR-KOVANCILAR (ELAZIG)
2021.05.28 19:43:47 41.0605 28.9398 0.0 -.- 1.1 -.- EYUP (ISTANBUL)
2021.05.28 19:42:16 36.4553 27.1640 2.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.05.28 18:50:30 39.7548 35.1498 1.8 -.- 1.5 -.- MEHMETBEYLI-SORGUN (YOZGAT)
2021.05.28 18:31:27 38.6137 31.2098 7.8 -.- 1.6 -.- DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2021.05.28 15:18:52 39.0083 42.4467 18.0 -.- 2.0 -.- CAYGELDI-BULANIK (MUS)
2021.05.28 15:12:50 40.3638 27.5783 5.1 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2021.05.28 15:06:30 39.1262 37.1205 0.0 -.- 1.6 -.- AKPINAR-KANGAL (SIVAS)
2021.05.28 14:36:43 36.4125 34.1872 0.0 -.- 0.8 -.- KIZKALESI-ERDEMLI (MERSIN)
2021.05.28 14:15:51 40.3232 27.5660 5.9 -.- 2.0 -.- CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR)
2021.05.28 13:59:53 40.3865 27.5377 8.0 -.- 2.4 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2021.05.28 13:45:53 37.9013 27.1558 5.4 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.05.28 13:06:54 36.1092 33.5465 0.0 -.- 1.4 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN)
2021.05.28 12:45:22 41.2298 28.7110 0.0 -.- 1.3 -.- TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
2021.05.28 12:39:22 36.0118 33.6963 3.0 -.- 2.1 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
2021.05.28 12:23:45 36.7502 36.9877 7.4 -.- 1.8 -.- DURUCA-(KILIS)
2021.05.28 12:23:10 37.7443 27.1957 5.0 -.- 1.7 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN)
2021.05.28 12:18:13 37.3317 37.2277 0.0 -.- 1.3 -.- KARAKESEK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2021.05.28 12:13:36 36.2810 34.0390 30.9 -.- 0.9 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) REVIZE01 (2021.05.28 12:13:36)
2021.05.28 09:51:08 37.7302 35.1625 5.0 -.- 1.3 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE)
2021.05.28 09:32:26 37.1062 27.8902 0.0 -.- 1.5 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 09:22:48 36.8907 27.9022 9.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.05.28 09:17:41 39.2922 27.7277 0.0 -.- 1.9 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
2021.05.28 08:42:47 36.9998 27.9488 5.0 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.05.28 07:44:22 37.0407 27.9588 8.6 -.- 2.0 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 06:33:55 37.9383 27.1047 8.3 -.- 3.2 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.05.28 06:10:57 37.0312 28.0162 18.5 -.- 1.4 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 06:07:51 37.0060 27.8988 9.3 -.- 1.5 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 04:40:19 35.4547 26.6852 4.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.05.28 03:16:35 35.3795 27.6402 61.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.05.28 03:01:32 37.0452 27.9668 7.2 -.- 1.7 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 02:59:55 37.0458 27.9740 17.0 -.- 1.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 02:17:43 37.8832 27.2263 14.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.05.28 02:12:12 37.0380 27.9703 12.3 -.- 1.7 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 02:01:42 35.3868 26.7468 4.4 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.05.28 01:57:00 35.4473 26.7018 9.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.05.28 01:42:01 37.0152 27.8685 24.5 -.- 1.2 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 01:31:43 37.0453 28.0247 15.4 -.- 0.9 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 01:24:49 37.0492 27.9295 6.9 -.- 2.6 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 01:13:12 37.0182 27.9583 14.0 -.- 1.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 01:07:23 37.0217 27.9083 14.3 -.- 1.6 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)
2021.05.28 01:06:32 38.7958 26.6353 5.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2021.05.28 00:45:04 38.5282 39.3077 5.0 -.- 1.7 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
2021.05.28 00:23:53 37.0170 27.9413 6.7 -.- 1.9 -.- OREN-MILAS (MUGLA)

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