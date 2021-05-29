Gündem Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 - 10:30 | 29 Mayıs 2021 - 10:30

Son depremler.. Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte meydana gelen depremlerin listesi

Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından çevre illerde veya kendi kentinde sarsıntıları az da olsa hisseden vatandaşlar 'deprem mi oldu ve nerede deprem oldu' sorularının cevabını internette araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem listelerine göre ülkemizde yaşanan son deprem il il bilgi veriliyor. Peki bugün en son nerede deprem oldu.. İşte son deprem listesi ve detaylar