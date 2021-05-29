Son depremler.. Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte meydana gelen depremlerin listesi
Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından çevre illerde veya kendi kentinde sarsıntıları az da olsa hisseden vatandaşlar 'deprem mi oldu ve nerede deprem oldu' sorularının cevabını internette araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem listelerine göre ülkemizde yaşanan son deprem il il bilgi veriliyor. Peki bugün en son nerede deprem oldu.. İşte son deprem listesi ve detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 29 Mayıs'a ilişkin son dakika depremler...