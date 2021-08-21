Son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 21 Ağustos tarihli son depremler

Ülkemiz ve yakında çevresinde gerçekleşen sarsıntılar ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Hem kendi yaşadığı bölgede hem de çevre illerde hissedilen depremlerin ardından "nerede deprem oldu ve deprem mi oldu?" sorusu internette en çok aranan konuların başında geliyor. Kandilli'nin son dakika açıklamasına göre saat 07.05'te Girit Adası'nda 3.5 şiddetinde deprem oldu.