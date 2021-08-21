Son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 21 Ağustos tarihli son depremler
Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar ardından panik yaşayan vatandaşlar, son depremler listesiyle şiddet ve merkez üssü bilgisini öğrenmeye çalışıyor. "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? " sorularına yanıt Kandilli ve AFAD verileriyle yanıt bulmak mümkün. İşte 21 Ağustos tarihli son depremler...
Ülkemiz ve yakında çevresinde gerçekleşen sarsıntılar ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Hem kendi yaşadığı bölgede hem de çevre illerde hissedilen depremlerin ardından "nerede deprem oldu ve deprem mi oldu?" sorusu internette en çok aranan konuların başında geliyor. Kandilli'nin son dakika açıklamasına göre saat 07.05'te Girit Adası'nda 3.5 şiddetinde deprem oldu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.21 09:04:40 36.4100 27.1655 11.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 09:01:04 36.3745 27.1650 17.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 08:56:26 38.9575 26.2882 15.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.21 08:55:49 36.3148 27.1373 8.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 08:48:02 36.4078 27.2427 16.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 08:35:33 36.3660 27.1512 9.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 08:19:18 36.4037 27.0745 1.3 -.- 3.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 08:06:18 36.2673 27.1220 25.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 07:38:39 36.4295 27.2647 2.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 07:34:07 38.1825 28.8323 9.9 -.- 2.5 -.- KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2021.08.21 07:16:00 36.3357 27.1812 10.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 07:05:23 35.1615 25.2050 5.5 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 06:31:56 36.3913 26.9817 5.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 06:24:05 36.3760 27.0490 2.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 06:02:33 36.2890 27.1475 10.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 05:43:44 36.2832 27.0918 14.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 04:48:47 36.3790 27.0587 9.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 04:34:03 36.3032 27.0570 8.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 04:07:46 38.9183 26.0105 5.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.21 03:53:22 35.7273 32.6967 11.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 03:47:59 34.3042 25.2827 13.2 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 03:01:18 36.3992 27.1252 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 02:45:48 36.0665 27.5548 11.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 01:43:12 36.4477 27.2952 19.3 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 01:08:40 37.8615 26.4032 7.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 01:06:49 36.3180 27.2065 24.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.21 00:50:30 36.3637 27.0240 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.21 00:50:27 40.5773 37.0582 5.4 -.- 1.8 -.- ALANKOY-BASCIFTLIK (TOKAT) İlksel