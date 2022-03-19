SON DEPREMLER: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem, Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Yaşanan sarsıntılar sebebiyle panik olan vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetin deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak yayımlanıyor. İşte 19 Mart tarihli son depremler...
Kandilli verilerine göre bugün Muğla, Konya, Hatay, Balıkesir, Erzincan, Uşak ve Manisa’da artçı sarsıntılar meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.19 07:55:31 36.7205 28.1022 24.4 -.- 1.1 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.03.19 07:53:08 36.8462 28.0398 11.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.19 07:12:13 38.5725 31.7527 5.5 -.- 2.4 -.- KORASI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.03.19 06:55:39 36.5445 36.5562 9.3 -.- 1.7 -.- INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2022.03.19 06:51:56 35.6175 27.0797 8.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.19 06:18:12 39.4025 27.7058 4.3 -.- 1.9 -.- YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2022.03.19 06:06:56 37.1237 28.2575 16.0 -.- 1.7 -.- ALGI-(MUGLA) İlksel
2022.03.19 05:49:08 37.0563 28.4188 7.2 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.19 05:42:26 39.7692 38.9547 23.1 -.- 1.9 -.- AGMUSA-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.03.19 04:52:54 38.8400 29.1280 5.4 -.- 2.5 -.- ZAHMAN-(USAK) İlksel
2022.03.19 04:22:53 40.4360 26.9525 8.6 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.03.19 03:52:36 37.0700 28.4540 22.7 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.19 02:15:17 37.8405 26.9737 4.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.19 01:03:17 39.8373 39.1460 5.0 -.- 1.9 -.- BALTASI-(ERZINCAN) İlksel
2022.03.19 00:11:04 39.0020 27.8598 7.4 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel