SON DEPREMLER: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem, Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Yaşanan sarsıntılar sebebiyle panik olan vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetin deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak yayımlanıyor. İşte 19 Mart tarihli son depremler...