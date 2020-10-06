Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açıklamaları
Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen son depremlerin nerelerde ve kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremlerin detayları ile ilgili bilgileri yayımlıyorlar. 6 Ekim’de sabah saatlerinde Yunanistan’da 1.9 büyüklüğünde, Malatya Yazıhan’da 1.2 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler
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Son dakika deprem açıklamaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların ardından, 'Deprem mi oldu?' sorusunu yanıtını öğrenmek istiyorlar. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5 Ekim’de saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte bugün gerçekleşen depremler ile ilgili ayrıntılı bilgiler
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SON DEPREMLER
6 Ekim’de sabah saatlerinde Yunanistan’da 1.9 büyüklüğünde, Malatya Yazıhan’da 1.2 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5 Ekim’de saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği