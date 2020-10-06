MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açıklamaları
GeriGündem Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açıklamaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 08:18 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen son depremlerin nerelerde ve kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremlerin detayları ile ilgili bilgileri yayımlıyorlar. 6 Ekim’de sabah saatlerinde Yunanistan’da 1.9 büyüklüğünde, Malatya Yazıhan’da 1.2 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Son dakika deprem açıklamaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların ardından, 'Deprem mi oldu?' sorusunu yanıtını öğrenmek istiyorlar. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5 Ekim’de saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte bugün gerçekleşen depremler ile ilgili ayrıntılı bilgiler

2SON DEPREMLER
Abone Olgoogle-news

SON DEPREMLER

6 Ekim’de sabah saatlerinde Yunanistan’da 1.9 büyüklüğünde, Malatya Yazıhan’da 1.2 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5 Ekim’de saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.10.06 07:04:00 40.3245 24.0580 5.0 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.10.06 06:47:54 38.6912 38.0557 8.3 -.- 1.2 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.10.06 06:19:13 39.4828 25.8268 6.8 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.06 06:18:45 38.8173 26.8940 6.3 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.06 06:06:58 38.7253 38.0600 13.4 -.- 1.2 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.10.06 06:06:41 35.8950 28.1950 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.06 06:03:59 38.4988 40.5453 8.9 -.- 2.0 -.- ERGIN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2020.10.06 05:54:13 36.7212 28.0283 19.1 -.- 1.0 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.10.06 04:46:31 37.8367 27.3302 4.9 -.- 1.5 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2020.10.06 04:46:29 39.8593 39.8775 8.3 -.- 2.3 -.- DOGANYUVA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2020.10.06 04:42:41 38.8273 43.3642 13.5 -.- 1.5 -.- YAYLIYAKA-(VAN) İlksel

2020.10.06 04:38:24 37.8315 27.2643 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2020.10.06 03:31:26 35.4710 29.5598 8.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

3
Abone Olgoogle-news

2020.10.06 03:18:08 35.0553 30.7832 30.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.06 02:45:55 35.8217 28.2205 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.06 02:38:18 35.8093 28.2200 5.0 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.06 01:04:20 36.7918 28.1038 21.0 -.- 0.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.10.06 00:58:48 35.8318 28.2372 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi