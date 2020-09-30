Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açÄ±klamalarÄ±
Son dakika deprem aÃ§Ä±klamalarÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen son depremler ile ilgili gÃ¼ncel aÃ§Ä±klamalar yapÄ±lÄ±yor. 30 EylÃ¼l'de Konya'da ve ElazÄ±ÄŸ'da deprem meydana geldi.Â AFAD'dan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, saat:05.40 sÄ±ralarÄ±nda merkez Ã¼stÃ¼ ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Sivrice ilÃ§esi olan 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana gelirken Konya'da ise iki sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸte gerÃ§ekleÅŸen son depremler
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Deprem ile ilgili son dakika aÃ§Ä±klamalarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 'Deprem mi oldu' sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.Â AFAD verilerine gÃ¶re Konyaâ€™da saat 07:15 ve 07:19â€™da, 4.0 ile 3.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olmak Ã¼zere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n de Emirgazi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.Â
DEPREM MÄ° OLDU?
AFAD verilerine gÃ¶re Konyaâ€™da saat 07:15 ve 07:19â€™da, 4.0 ile 3.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olmak Ã¼zere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n de Emirgazi olduÄŸu belirlendi.
AFAD'dan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, saat:05.40 sÄ±ralarÄ±nda merkez Ã¼stÃ¼ ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Sivrice ilÃ§esi olan 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Ã‡Ã¶zÃ¼m NiteliÄŸi