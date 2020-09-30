Deprem ile ilgili son dakika aÃ§Ä±klamalarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 'Deprem mi oldu' sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.Â AFAD verilerine gÃ¶re Konyaâ€™da saat 07:15 ve 07:19â€™da, 4.0 ile 3.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olmak Ã¼zere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n de Emirgazi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.Â



DEPREM MÄ° OLDU?



AFAD verilerine gÃ¶re Konyaâ€™da saat 07:15 ve 07:19â€™da, 4.0 ile 3.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olmak Ã¼zere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n de Emirgazi olduÄŸu belirlendi.



AFAD'dan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, saat:05.40 sÄ±ralarÄ±nda merkez Ã¼stÃ¼ ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Sivrice ilÃ§esi olan 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.