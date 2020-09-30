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Haber GiriÅŸ: 30 Eylül 2020 - 09:11 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem açÄ±klamalarÄ±

Son dakika deprem aÃ§Ä±klamalarÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen son depremler ile ilgili gÃ¼ncel aÃ§Ä±klamalar yapÄ±lÄ±yor. 30 EylÃ¼l'de Konya'da ve ElazÄ±ÄŸ'da deprem meydana geldi.Â AFAD'dan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, saat:05.40 sÄ±ralarÄ±nda merkez Ã¼stÃ¼ ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Sivrice ilÃ§esi olan 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana gelirken Konya'da ise iki sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸte gerÃ§ekleÅŸen son depremler

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Deprem ile ilgili son dakika aÃ§Ä±klamalarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 'Deprem mi oldu' sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.Â AFAD verilerine gÃ¶re Konyaâ€™da saat 07:15 ve 07:19â€™da, 4.0 ile 3.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olmak Ã¼zere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n de Emirgazi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.Â

DEPREM MÄ° OLDU?

AFAD verilerine gÃ¶re Konyaâ€™da saat 07:15 ve 07:19â€™da, 4.0 ile 3.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olmak Ã¼zere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n de Emirgazi olduÄŸu belirlendi.

AFAD'dan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, saat:05.40 sÄ±ralarÄ±nda merkez Ã¼stÃ¼ ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Sivrice ilÃ§esi olan 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

2SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Ã‡Ã¶zÃ¼m NiteliÄŸi

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.09.30 07:54:14 38.0405 34.1890 11.4 -.- 1.6 -.- KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE) Ä°lksel

2020.09.30 07:19:50 38.0372 34.0613 5.0 -.- 3.7 3.7 OBRUK-BOR (NIGDE) Ä°lksel

2020.09.30 07:15:34 38.0348 34.0698 5.0 -.- 4.0 4.2 KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE) Ä°lksel

2020.09.30 06:33:54 39.9593 24.3350 12.1 -.- 3.9 4.0 YUNANISTAN Ä°lksel

2020.09.30 05:48:28 38.4218 31.7925 5.0 -.- 1.8 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA) Ä°lksel

2020.09.30 05:40:40 38.4663 39.2312 5.7 -.- 3.7 3.9 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) Ä°lksel

2020.09.30 05:30:03 35.7710 28.2885 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ Ä°lksel

2020.09.30 05:06:49 37.5820 36.1347 5.0 -.- 1.6 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) Ä°lksel

2020.09.30 04:57:35 39.3053 28.2808 9.9 -.- 2.6 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) Ä°lksel

2020.09.30 04:24:26 36.9168 27.5003 6.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Ä°lksel

2020.09.30 03:32:09 37.1140 30.6000 11.4 -.- 1.1 -.- SELIMIYE-DOSEMEALTI (ANTALYA) Ä°lksel

2020.09.30 03:28:14 39.8822 39.9812 24.5 -.- 2.0 -.- YESILYAKA-CAYIRLI (ERZINCAN) Ä°lksel

2020.09.30 03:14:47 37.0000 27.5678 10.6 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Ä°lksel

2020.09.30 03:10:23 36.9723 27.5983 1.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Ä°lksel

2020.09.30 02:07:41 36.9328 27.5352 6.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Ä°lksel

2020.09.30 01:37:26 35.9483 28.1950 7.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ Ä°lksel

2020.09.30 01:05:58 36.8250 35.9655 6.3 -.- 2.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) Ä°lksel

2020.09.30 00:48:39 41.4037 44.0145 4.0 -.- 2.1 -.- GURCISTAN Ä°lksel

2020.09.29 23:49:32 36.9595 27.4668 13.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Ä°lksel

2020.09.29 23:23:49 38.4935 31.8937 15.8 -.- 1.5 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) Ä°lksel

2020.09.29 23:22:06 37.1152 30.4648 5.6 -.- 2.1 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) Ä°lksel

2020.09.29 23:18:23 38.3432 39.0468 8.8 -.- 1.5 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) Ä°lksel

2020.09.29 23:15:00 35.8728 28.3305 8.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ Ä°lksel

2020.09.29 22:32:09 38.4383 31.7883 4.6 -.- 1.6 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) Ä°lksel

2020.09.29 21:53:23 38.4725 31.8295 5.4 -.- 1.9 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) Ä°lksel

2020.09.29 21:53:00 38.4467 31.7752 17.5 -.- 1.9 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) Ä°lksel

2020.09.29 21:51:47 38.4718 31.8262 5.0 -.- 1.7 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) Ä°lksel

2020.09.29 21:41:47 38.4497 31.8020 5.4 -.- 2.2 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) Ä°lksel

2020.09.29 21:38:38 36.9285 27.4997 14.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Ä°lksel

2020.09.29 21:36:13 38.4605 31.8252 5.2 -.- 1.6 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) Ä°lksel

2020.09.29 21:32:30 36.9258 27.5162 6.9 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Ä°lksel

2020.09.29 21:28:17 38.4648 31.8127 5.0 -.- 3.7 3.9 KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) Ä°lksel

2020.09.29 21:26:49 36.9395 27.5043 10.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Ä°lksel

2020.09.29 21:15:43 36.9468 27.5260 10.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) Ä°lksel

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