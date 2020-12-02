Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar yayımlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Malatya’da 3.4 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Depremin saati 08:09 olarak açıklandı. İşte gerçekleşen son depremler