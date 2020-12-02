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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 08:24 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması

Son depremler, 2 Aralık itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar resmi internet sitelerinde yayınlanıyor. Peki en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar

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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar yayımlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Malatya’da 3.4 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Depremin saati 08:09 olarak açıklandı. İşte gerçekleşen son depremler

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

Malatya’da 3.4 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Depremin saati 08:09 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.12.02 08:09:16 38.1990 38.5432 5.0 -.- 3.4 3.4 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2020.12.02 08:02:48 37.9443 27.1620 4.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.02 07:43:33 37.8883 26.9370 7.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.02 07:39:31 38.9968 27.8650 2.1 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.12.02 07:37:27 38.9767 27.8512 10.2 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.12.02 07:25:50 39.3168 40.9500 5.0 -.- 3.5 3.5 TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.12.02 07:00:57 38.6462 41.1438 5.0 -.- 2.5 -.- ALACA-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2020.12.02 06:57:42 37.9543 27.2593 13.2 -.- 1.3 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

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