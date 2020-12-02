Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklaması
Son depremler, 2 Aralık itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar resmi internet sitelerinde yayınlanıyor. Peki en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar yayımlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Malatya’da 3.4 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Depremin saati 08:09 olarak açıklandı. İşte gerçekleşen son depremler
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DEPREM Mİ OLDU?
Malatya’da 3.4 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi. Depremin saati 08:09 olarak açıklandı.