Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları

Son dakika deprem açıklamaları araştırılıyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Kasım’da yapılan açıklamalara göre saat 07:16’da Kuşadası Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.