Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları
Son depremler 27 Kasım itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler hakkındaki bilgiler yayımlanıyor. Bu açıklamalarda depremin nerede, saat kaçta gerçekleştiği ve kaç büyüklüğünde olduğu gibi ayrıntılar yer alıyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar
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Son dakika deprem açıklamaları araştırılıyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Kasım’da yapılan açıklamalara göre saat 07:16’da Kuşadası Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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DEPREM Mİ OLDU?
27 Kasım’da yapılan açıklamalara göre saat 07:16’da Kuşadası Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Manisa Akhisar’da saat 07:11:45’de 1.4 büyüklüğünde, saat 07:11:43’de 2.5 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.