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Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 07:29 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları

Son depremler 27 Kasım itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler hakkındaki bilgiler yayımlanıyor. Bu açıklamalarda depremin nerede, saat kaçta gerçekleştiği ve kaç büyüklüğünde olduğu gibi ayrıntılar yer alıyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili yapılan açıklamalar

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Son dakika deprem açıklamaları araştırılıyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Kasım’da yapılan açıklamalara göre saat 07:16’da Kuşadası Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

27 Kasım’da yapılan açıklamalara göre saat 07:16’da Kuşadası Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Manisa Akhisar’da saat 07:11:45’de 1.4 büyüklüğünde, saat 07:11:43’de 2.5 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.11.27 07:16:56 37.9795 27.1887 8.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 07:11:45 38.9783 27.8743 2.6 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 07:11:13 38.9815 27.8493 6.5 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 07:08:10 38.7003 26.3767 8.0 -.- 2.9 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2020.11.27 06:58:58 37.8838 26.9745 7.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 06:56:20 40.4110 42.5277 20.5 -.- 1.8 -.- BOYALI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:51:47 40.3515 42.5233 11.5 -.- 1.9 -.- SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:48:38 40.3873 42.5358 13.2 -.- 1.3 -.- BOYALI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:41:59 37.4972 27.2968 1.5 -.- 2.0 -.- AKYENIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel

2020.11.27 06:40:14 40.3793 42.5415 17.3 -.- 1.7 -.- SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.11.27 06:31:22 38.9702 27.8928 1.3 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 06:22:07 37.8892 26.9630 4.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 06:19:32 37.8657 27.0113 7.5 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 06:01:53 37.8695 26.9497 6.8 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 05:53:29 35.8723 28.4103 6.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

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