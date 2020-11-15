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Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 11:48 | 

Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son depremler 15 Kasım itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler hakkındaki detaylar açıklanıyor. Bu açıklamalarda depremin nerede, saat kaçta gerçekleştiği ve kaç büyüklüğünde olduğu gibi ayrıntılar yer alıyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili bilgiler

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Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 15 Kasım'da saat 11.29'da Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler ile ilgili detaylar…

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

15 Kasım'da saat 11.29'da Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.15'te ise Kuşadası Körfezi'nde 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.11.15 11:37:01 38.0435 26.2125 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.15 11:29:07 37.8280 26.7868 5.0 -.- 3.2 3.1 EGE DENIZI İlksel

2020.11.15 11:15:54 37.8877 26.8652 5.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 10:44:48 38.1457 27.0660 11.2 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.11.15 10:13:57 37.8373 26.6808 8.1 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 09:37:24 37.9230 26.8958 6.8 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 09:08:56 38.0362 27.0948 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 08:21:19 37.8510 26.8902 7.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 08:14:48 38.0332 27.0852 2.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 07:48:23 37.7298 27.0145 18.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 07:41:57 37.8655 26.8467 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 07:19:55 36.9605 27.3805 11.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.11.15 07:13:46 37.8133 26.9453 6.6 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.15 06:48:29 37.8127 26.7325 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.15 06:43:51 37.7620 27.6232 5.0 -.- 1.3 -.- GUDUSLU-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2020.11.15 06:35:54 37.8348 26.9748 2.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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