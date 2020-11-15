Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları
Son depremler 15 Kasım itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler hakkındaki detaylar açıklanıyor. Bu açıklamalarda depremin nerede, saat kaçta gerçekleştiği ve kaç büyüklüğünde olduğu gibi ayrıntılar yer alıyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili bilgiler
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Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 15 Kasım'da saat 11.29'da Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler ile ilgili detaylar…
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DEPREM Mİ OLDU?
15 Kasım'da saat 11.29'da Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.15'te ise Kuşadası Körfezi'nde 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.