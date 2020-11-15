Son dakika: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 15 Kasım'da saat 11.29'da Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler ile ilgili detaylar…