Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları
Deprem haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler veriliyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremin detaylarını bu açıklamalardan öğreniyorlar. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi. Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da aktarıldı. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili bilgiler
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Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremler ile ilgili detaylı bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından öğreniyorlar. 2 Kasım’da Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ege Denizi’nde saat 07:20’de 1.9 büyüklüğünde, saat 07:17’de 1.9 büyüklüğünde, Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 17:11’de 2.0 ve saat 07:08’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve civarında, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklükte 8 deprem yaşandı.
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DEPREM Mİ OLDU?
2 Kasım’da Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ege Denizi’nde saat 07:20’de 1.9 büyüklüğünde, saat 07:17’de 1.9 büyüklüğünde, Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 17:11’de 2.0 ve saat 07:08’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.
AFAD 07:08'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.6 olarak açıkladı.