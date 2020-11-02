Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremler ile ilgili detaylı bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından öğreniyorlar. 2 Kasım’da Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ege Denizi’nde saat 07:20’de 1.9 büyüklüğünde, saat 07:17’de 1.9 büyüklüğünde, Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 17:11’de 2.0 ve saat 07:08’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve civarında, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklükte 8 deprem yaşandı.