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Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 07:38 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika açıklamaları

Deprem haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgiler veriliyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremin detaylarını bu açıklamalardan öğreniyorlar. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi. Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da aktarıldı. İşte gerçekleşen son depremler ile ilgili bilgiler

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Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremler ile ilgili detaylı bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından öğreniyorlar. 2 Kasım’da Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ege Denizi’nde saat 07:20’de 1.9 büyüklüğünde, saat 07:17’de 1.9 büyüklüğünde, Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 17:11’de 2.0 ve saat 07:08’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve civarında, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklükte 8 deprem yaşandı.

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

2 Kasım’da Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ege Denizi’nde saat 07:20’de 1.9 büyüklüğünde, saat 07:17’de 1.9 büyüklüğünde, Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 17:11’de 2.0 ve saat 07:08’de 2.7 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.

AFAD 07:08'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.6 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.11.02 07:20:26 37.9598 26.5563 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.02 07:17:29 37.8388 26.7450 3.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.02 07:11:20 37.8902 27.0372 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 07:08:10 37.9050 26.9562 10.9 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 07:07:53 37.9675 27.3517 4.6 -.- 2.1 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel

2020.11.02 07:03:23 37.8473 26.5102 7.6 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 07:00:41 37.9953 27.0940 8.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 06:59:33 37.8912 26.9532 11.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 06:54:45 37.8662 26.6822 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.02 06:52:27 37.7547 26.9060 5.8 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 06:48:17 37.8857 26.9527 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 06:45:50 37.8642 26.9065 10.7 -.- 3.2 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 06:44:32 37.9318 26.5230 12.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.02 06:43:54 37.8282 26.4947 9.5 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 06:41:12 37.8637 26.8937 6.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 06:39:56 37.8140 26.7017 2.5 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 06:18:07 37.8992 26.5023 3.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.02 06:17:09 37.9057 26.5090 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.02 06:14:08 37.7858 26.6413 9.2 -.- 2.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 06:09:03 37.8762 27.1482 6.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.02 06:03:15 37.8912 26.9283 13.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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